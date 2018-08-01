Ліга чемпіонів. «Легія» сенсаційно вибуває, «Динамо» Загреб іде далі. Інші результати
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Фото ФК «Спартак» Трнава
Відбулися перші матчі-відповідь другого відбірного етапу Ліги чемпіонів
Визначилися три учасники третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Далі пройшли македонська «Шкендія», хорватське «Динамо» та словацький «Спартак» з Трнави.
Зауважимо, що «Шкендія» вибила «Шериф», а «Спартак» – варшавську «Легію». І це стало справжньою сенсацією.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Другий кваліфікаційний раунд
«Шериф» (Молдова) – «Шкендія» (Македонія) – 0:0
Перший матч – 0:1
«Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) – 2:2 (2:0)
Перший матч – 0:5
«Спартак» (Трнава, Словаччина) – «Легія» (Польща) – 0:1 (0:0)
Перший матч – 2:0
Усі учасники третього відбірного раунду визначаться у середу, 1 серпня,