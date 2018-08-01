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    Ліга чемпіонів. «Легія» сенсаційно вибуває, «Динамо» Загреб іде далі. Інші результати

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    Фото ФК &laquo;Спартак&raquo; Трнава - Ліга чемпіонів. «Легія» сенсаційно вибуває, «Динамо» Загреб іде далі. Інші результати
    Фото ФК «Спартак» Трнава

    Відбулися перші матчі-відповідь другого відбірного етапу Ліги чемпіонів

    Визначилися три учасники третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Далі пройшли македонська «Шкендія», хорватське «Динамо» та словацький «Спартак» з Трнави.

    Зауважимо, що «Шкендія» вибила «Шериф», а «Спартак» – варшавську «Легію». І це стало справжньою сенсацією.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Другий кваліфікаційний раунд

    «Шериф» (Молдова) – «Шкендія» (Македонія) – 0:0

    Перший матч – 0:1

    «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) – 2:2 (2:0)

    Перший матч – 0:5

    «Спартак» (Трнава, Словаччина) – «Легія» (Польща) – 0:1 (0:0)

    Перший матч – 2:0

    Усі учасники третього відбірного раунду визначаться у середу, 1 серпня,

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