«Ліверпуль» фактично гарантував собі місце у чвертьфіналі, а на «Реал» і «ПСЖ» ще чекає битва у Парижі

У середу, 14 лютого, відбулися ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У Португалії «Порту» на власному полі розгромно поступився «Ліверпулю», а в Іспанії відбувся справжній суперматч – мадридський «Реал» приймав «ПСЖ». У підсумку мадридці вирвали перемогу у парижан,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з uefa.com

«Ліверпуль» фактично гарантував собі місце у чвертьфіналі, а на «Реал» і «ПСЖ» ще чекає битва у Парижі

У середу, 14 лютого, відбулися ще два матчі 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18.

У Португалії «Порту» на власному полі розгромно поступився «Ліверпулю», а в Іспанії відбувся справжній суперматч – мадридський «Реал» приймав «ПСЖ».

У підсумку мадридці вирвали перемогу у парижан, але рахунок 1:3 ще залишає шанси «ПСЖ», аби переломити протистояння та вийти у наступний раунд.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2017/18

Матчі 1/8 фіналу

«Реал» (Мадрид, Іспанія) – «ПСЖ» (Париж, Франція) – 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Рабьо (33), 1:1 – Роналду (45, пен), 2:1 – Роналду (83), 3:1 – Марсело (86)

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Начо, Роналду, Кроос, Бензема (Бейл, 68), Модрич, Марсело, Каземіро (Лукас Васкес, 79), Іско (Асенсіо, 79)

«ПСЖ»: Ареола, Кімпембе, Маркіньос, Верратті, Кавані (Меньє, 66), Неймар, Берчіче, Ло Чельсо (Дракслер, 84), Рабьо, Мбаппе, Дані Алвес

Попередження: Неймар (15), Ло Чельсо (25), Іско (33), Рабьо (64), Начо (78), Меньє (90)

«Порту» (Португалія) – «Ліверпуль» (Англія) – 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – Мане (25), 0:2 – Салах (29), 0:3 – Мане (53), 0:4 – Фірміно (69), 0:5 – Мане (85)

«Порту»: Жозе Са, Маркано, Брахімі (Воріс, 62), Марега, Алекс Теллес, Еррера, Рікарду, Реєс, Отавіо (Корона, 46), Сержіу Олівейра, Франсіско Соарес (Гонсалу Пасьєнсія, 74)

«Ліверпуль»: Каріус, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Мілнер, Фірміно (Інгс, 80), Салах, Гендерсон (Матіп, 75), Мане, Робертсон, Александер-Арнолд (Гомес, 79)