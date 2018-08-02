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    Ліга чемпіонів. У третьому раунді відбору ПАОК зіграє зі «Спартаком», «Карабах» - з БАТЕ. Інші пари

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    Ліга чемпіонів. У третьому раунді відбору ПАОК зіграє зі «Спартаком», «Карабах» - з БАТЕ. Інші пари

    «Астана» Романа Григорчука зіграє із загребським «Динамо»

    У середу, 1 серпня, визначилися всі учасники третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Нагадаємо, на цьому етапі стартує віце-чемпіон України – київське «Динамо». Жереб обрав «динамівцям» у суперники «Славію» з Праги.

    До Вашої уваги всі пари даного етапу кваліфікації:

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    «Славія» (Прага, Чехія) – «Динамо» (Київ, Україна)

    «Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Аякс» (Нідерланди)

    «Бенфіка» (Португалія) – «Фенербахче» (Туреччина)

    ПАОК (Греція) – «Спартак» (Москва, Росія)

    «Селтік» (Шотландія) – АЕК (Афіни, Греція)

    «Зальцбург» (Австрія) – «Шкендія» (Македонія)

    «Црвена Звезда» (Сербія) – «Спартак» (Трнава, Словаччина)

    «Карабах» (Азербайджан) – БАТЕ (Білорусь)

    «Астана» (Казахстан) – «Динамо» (Загреб, Хорватія)

    «Мальме» (Швеція) – «МОЛ Віді» (Угорщина)

    Матчі відбудуться 7/8 та 14 серпня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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