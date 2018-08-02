Ліга чемпіонів. У третьому раунді відбору ПАОК зіграє зі «Спартаком», «Карабах» - з БАТЕ. Інші пари
-
Розсилка
«Астана» Романа Григорчука зіграє із загребським «Динамо»
У середу, 1 серпня, визначилися всі учасники третього кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Нагадаємо, на цьому етапі стартує віце-чемпіон України – київське «Динамо». Жереб обрав «динамівцям» у суперники «Славію» з Праги.
До Вашої уваги всі пари даного етапу кваліфікації:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Третій відбірний раунд
«Славія» (Прага, Чехія) – «Динамо» (Київ, Україна)
«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Аякс» (Нідерланди)
«Бенфіка» (Португалія) – «Фенербахче» (Туреччина)
ПАОК (Греція) – «Спартак» (Москва, Росія)
«Селтік» (Шотландія) – АЕК (Афіни, Греція)
«Зальцбург» (Австрія) – «Шкендія» (Македонія)
«Црвена Звезда» (Сербія) – «Спартак» (Трнава, Словаччина)
«Карабах» (Азербайджан) – БАТЕ (Білорусь)
«Астана» (Казахстан) – «Динамо» (Загреб, Хорватія)
«Мальме» (Швеція) – «МОЛ Віді» (Угорщина)
Матчі відбудуться 7/8 та 14 серпня.