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    Ліга Європи. «Динамо» у Києві приймає АЕК. Інші матчі 1/16 фіналу

    У четвер, 22 лютого, визначаються учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
    Ліга Європи з футболу сезону-2017/18 1/16 фіналу Матчі-відповідь «Динамо» (Київ, Україна) – АЕК (Греція) – 0:0 другий тайм Перший матч - 1:1 «Атлетико» (Іспанія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:0 другий тайм Гол: 1:0 – Гамейро (7) Перший матч - 4:1 «Вільярреал»
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    У четвер, 22 лютого, визначаються учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

    Ліга Європи з футболу сезону-2017/18

    1/16 фіналу

    Матчі-відповідь

    «Динамо» (Київ, Україна) – АЕК (Греція) – 0:0 другий тайм

    Перший матч - 1:1

    «Атлетико» (Іспанія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:0 другий тайм

    Гол: 1:0 – Гамейро (7)

    Перший матч - 4:1

    «Вільярреал» (Іспанія) – «Ліон» (Франція) – 0:0 другий тайм

    Перший матч - 1:3

    «Лейпциг» (Німеччина) – «Наполі» (Італія) – 0:1 другий тайм

    Гол: 0:1 – Зєлінськи (33)

    Перший матч - 3:1

    «Вікторія» (Пльзень, Чехія) – «Партизан» (Сербія) – 0:0 другий тайм

    Перший матч - 1:1

    «Зеніт» (Росія) – «Селтік» (Шотландія) – 2:0 другий тайм

    Голи: 1:0 – Іванович (8), 2:0 – Кузяєв (27)

    Перший матч - 0:1

    «Лаціо» (Італія) – «Стяуа» (Бухарест, Румунія) – 3:0 другий тайм

    Голи: 1:0 – Іммобіле (7), 2:0 – Баштуш (35), 3:0 – Іммобіле (43)

    Перший матч - 0:1

    «Спортинг» (Португалія) – «Астана» (Казахстан) – 1:1 другий тайм

    Голи:1:0 – Дост (3), 1:1 – Томасов (37)

    Перший матч - 3:1

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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