Ліга Європи. «Динамо» у Києві приймає АЕК. Інші матчі 1/16 фіналу
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У четвер, 22 лютого, визначаються учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Ліга Європи з футболу сезону-2017/18
1/16 фіналу
Матчі-відповідь
«Динамо» (Київ, Україна) – АЕК (Греція) – 0:0 другий тайм
Перший матч - 1:1
«Атлетико» (Іспанія) – «Копенгаген» (Данія) – 1:0 другий тайм
Гол: 1:0 – Гамейро (7)
Перший матч - 4:1
«Вільярреал» (Іспанія) – «Ліон» (Франція) – 0:0 другий тайм
Перший матч - 1:3
«Лейпциг» (Німеччина) – «Наполі» (Італія) – 0:1 другий тайм
Гол: 0:1 – Зєлінськи (33)
Перший матч - 3:1
«Вікторія» (Пльзень, Чехія) – «Партизан» (Сербія) – 0:0 другий тайм
Перший матч - 1:1
«Зеніт» (Росія) – «Селтік» (Шотландія) – 2:0 другий тайм
Голи: 1:0 – Іванович (8), 2:0 – Кузяєв (27)
Перший матч - 0:1
«Лаціо» (Італія) – «Стяуа» (Бухарест, Румунія) – 3:0 другий тайм
Голи: 1:0 – Іммобіле (7), 2:0 – Баштуш (35), 3:0 – Іммобіле (43)
Перший матч - 0:1
«Спортинг» (Португалія) – «Астана» (Казахстан) – 1:1 другий тайм
Голи:1:0 – Дост (3), 1:1 – Томасов (37)
Перший матч - 3:1