Матч у столиці України завершився з рахунком 0:0, що задовольнило саме київський клуб

Київське «Динамо» провело матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18 проти грецького АЕКа так, що прихильники не один раз діставали валідол. Та все ж зуміло пробитися у наступну стадію. Підопічні Олександра Хацкевич вистояли «нулі» у Києві, які повністю влаштували команду після нічиєї 1:1 на виїзді. Від

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Динамо»

Матч у столиці України завершився з рахунком 0:0, що задовольнило саме київський клуб

Київське «Динамо» провело матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2017/18 проти грецького АЕКа так, що прихильники не один раз діставали валідол. Та все ж зуміло пробитися у наступну стадію. Підопічні Олександра Хацкевич вистояли «нулі» у Києві, які повністю влаштували команду після нічиєї 1:1 на виїзді.

Від «Динамо» всі очікували сміливішого початку, натомість гості почали активніше. Поки кияни намагалися зрозуміти, як їм заволодіти ініціативою, греки створили кілька непоганих випадів. Спочатку захисники втратили Серхіо Араухо, і той пробивав безпосередньо з меж штрафного майданчика. «Біло-синіх» врятував Бойко, який вчасно вийшло з воріт і заблокував удар. Так само Денис впорався з дальніми спробами Бакасетаса та Христодулопулоса.

Господарі відповіли лише на 14-й хвилині, коли Мораес неточно пробив головою після навісу Морозюка з флангу. Микола, до речі, як і в Афінах, відповідав за лівий фланг захисту, а не за звичний правий. А якщо вже говорити про склад «Динамо» загалом, то Олександр Хацкевич вирішив випустити тих самих футболістів, що і тиждень тому у столиці Греції.

Ближче до середини першого тайму кияни нарешті заволоділи ініціативою. Але ледь не пропусти м’яч у свої ворота. Гармаш і Бойко не порозумілися між собою під час виконання гравцями АЕКа штрафного, і вийшло так, що півзахисник головою перекинув воротаря. М’яч летів у пусті ворота, але Морозюк, як справжній капітан, у відчайдушному підкаті буквально з лінії виніс «круглого» у поле. Микола ще й зазнав невеликого ушкодження у цьому епізоді.

«Динамівці» немов схаменулися та провели свою атаку, яка завершилася кутовим. До м’яча підійшов Циганков і подав точно на голову Гармашу. Удар у Дениса вийшов не сильним, але м’яч летів у кут, де стояв Араухо, котрий і відвів загрозу. Однак це був лише сплеск на хвилину. АЕК відчув, що може забити «Динамо» й у Києві, тому почав пресингувати. «Біло-сині» ж на певний час перейшли на гру на контратаках.

Гості так і тримали ініціативу у власних ногах. Щоправда, господарі часто швидко переходили у контрнапади. Внаслідок чого відразу двоє гравців центральної зони АЕКа отримали картки ще до перерви. А от до моментів у час, що залишався у першому таймі, так і не дійшло.

На другу частину матчу футболісти АЕКа вийшли, склалося таке враження, ще більш мотивованими. Кияни не розуміли, як зачепитися за м’яч протягом хвилин десяти, якщо не більше. А греки створили дві реальні нагоди. Спочатку Бойко відбив потужний удар Бакакіса з-за меж штрафної, а після розіграшу кутового та прострілу Шоджаї незрозумілим чином не влучив у ворота буквально з двох-трьох метрів!..

«Динамо», як і у першому таймі, відповіло небезпекою на небезпеку. Гонсалес знайшов вільного Мораеса, той прокинув м’яч повз Чигринського, вийшов на воротаря та пробив повз того. Але зробив це Жуніор дуже кволо, і захисник виніс «круглого» з лінії воріт. Дуже схоже було на той момент, коли Морозюк врятував київську команду у першій половині.

З плином часу АЕК все більшими і більшими силами йшов в атаку, що, звичайно ж, давало шанси «динамівцям» на контратаках. Проте цих контрнаступів у «біло-синіх» було обмаль. А от греки постійно тримали у напрузі захист і воротаря господарів. Особливо небезпечним був удар Христодулопулоса на 64-й хвилині. Бойко з великими труднощами дістав м’яч у куті воріт.

Греки мали дуже багато стандартів, після виконання яких, якщо «динамівці» відбивали м’яч, саме вони вигравали підбирання. Гонсалес у другому таймі взагалі розчинився на полі, не міг зачепитися за боротьбу Мораес, дуже часто у простих моментах помилявся Гармаш. Денис інколи просто віддавав м’яч суперникам, а мав би виносити його десь подалі.

Лише за 15 хвилин до свистка Хацкевич вирішив зробити заміну, випустивши Бєсєдіна замість Шепелєва. І майже відразу «біло-сині» отримали момент. Циганков протягнув м'яч по центру, після чого пробив. Баркас відбив у бік, де перебував Мораес. Однак бразилець не встиг добити «круглого» у сітку, адже воротар виявився спритнішим.

Найреальніший момент у цьому матчі кияни мали на 84-й хвилині. Під час однієї з контратак Мораес чудовим пасом вивів Гонсалеса на ворота, на того вийшов воротар, і Дерлісу залишалося просто відкотити м’яч під удар Буяльському, який перебував сам перед воротами. Але парагваєць вирішив пробити, і з його спробою впорався Баркас.

Здавалося, що ці моменти були одиночними, і АЕК продовжить атакувати. Та виявилося по-іншому. У команди з Афін просто закінчилися сили. На останніх хвилинах вони, якщо і йшли в атаку, то розраховували на банальні навіси, з якими з боями, та все ж справлялися кияни. Завершальні хвилин десять «Динамо» провело на половині поля суперників, і цілком могло заштовхати м’яч у сітку воріт, але не пощастило.

Отож, поєдинок завершився нульовою нічиєю. Важкою для «Динамо». Однак потрібний результат «біло-сині» вистояли, і тепер з нетерпінням будуть стежити за жеребкуванням, яке відбудеться у п’ятницю, 23 лютого. Тоді кияни й отримають наступного суперника у Лізі Європи, з яким зіграють в 1/8 фіналу.

Ліга Європи з футболу сезону-2017/18

1/16 фіналу

Матчі-відповідь

«Динамо» (Київ, Україна) – АЕК (Афіни, Греція) – 0:0

«Динамо»: Бойко, Шепелєв (Бєсєдін, 76), Морозюк, Жуніор Мораес (Шапаренко, 90+), Циганков, Гармаш, Гонсалес, Буяльський, Хачеріді, Кадар, Кендзьора

АЕК: Баркас, Бакакіс, Лабропулос, Христодулопулос (Якумакіс, 74), Андре Сімоеш, Араухо, Родріго Гало, Бакасетас (Клонарідіс, 70), Чигринський, Шоджаї, Галанопулос (Айдаревич, 80)

Попередження: Андре Сімоеш (19), Галанопулос (29), Родріго Гало (59), Шоджаї (80), Чигринський (90), Жуніор Мораес (90+), Араухо (90+)

Перший матч – 1:1

«Главком»