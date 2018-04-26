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    Ліги Європи. «Арсенал» у більшості не зміг переграти «Атлетико», «Марсель» виграв у «Зальцбурга»

    26 квітня відбулися перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи
    У четвер, 26-го квітня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи з футболу. Ліга Європи з футболу Півфінал (перші матчі) «Марсель» (Франція) - «Ред-Булл» Зальцбург (Австрія) 2:0 (1:0) Голи: 1:0 - Товен (15), 2:0 - Н'Жі (63) «Арсенал» (Англія) - «Атлетико» (Іспанія) 1:1 (1:0) Голи: 1:0 -
    • 26 Квiтня, 23:58
    • Розсилка
    Арсенал у більшості не зміг перемогти Атлетико
    Арсенал у більшості не зміг перемогти Атлетико

    26 квітня відбулися перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи

    У четвер, 26-го квітня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи з футболу.

    Ліга Європи з футболу

    Півфінал (перші матчі)

    «Марсель» (Франція) - «Ред-Булл» Зальцбург (Австрія) 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 - Товен (15), 2:0 - Н'Жі (63)

    «Арсенал» (Англія) - «Атлетико» (Іспанія) 1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 - Ляказетт (61), 1:1 - Грізманн (82)

    «Арсенал»: Оспіна, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Косьєльни, Вілшер, Джака, Ремзі, Езіл, Велбек, Ляказетт

    «Атлетико»: Облак, Хіменес, Люка Ернандес, Врсалько, Годін, Сауль, Парті, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габі, 65), Грізманн (Торрес, 85)

    Попередження: Врсалько (2)

    Вилучення: Врсалько (10)

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