Ліги Європи. «Арсенал» у більшості не зміг переграти «Атлетико», «Марсель» виграв у «Зальцбурга»
- 26 Квiтня, 23:58
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Розсилка
Арсенал у більшості не зміг перемогти Атлетико
26 квітня відбулися перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи
У четвер, 26-го квітня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи з футболу.
Ліга Європи з футболу
Півфінал (перші матчі)
«Марсель» (Франція) - «Ред-Булл» Зальцбург (Австрія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Товен (15), 2:0 - Н'Жі (63)
«Арсенал» (Англія) - «Атлетико» (Іспанія) 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Ляказетт (61), 1:1 - Грізманн (82)
«Арсенал»: Оспіна, Мустафі, Монреаль, Бельєрін, Косьєльни, Вілшер, Джака, Ремзі, Езіл, Велбек, Ляказетт
«Атлетико»: Облак, Хіменес, Люка Ернандес, Врсалько, Годін, Сауль, Парті, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габі, 65), Грізманн (Торрес, 85)
Попередження: Врсалько (2)
Вилучення: Врсалько (10)