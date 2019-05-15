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    Лікарі виявили рак у 26-річної американської тенісистки Ніколь Гіббс

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    Ніколь Гіббс - Лікарі виявили рак у 26-річної американської тенісистки Ніколь Гіббс
    Ніколь Гіббс

    Американська тенісистка планує повернутися на корт вже в кінці червня

    Як повідомила Ніколь в своєму акаунті в Twitter, близько місяця тому на прийомі у дантиста в неї було виявлено утворення в роті. Лікар порадив зробити біопсію, і виявилося, що це пухлина - рак слинної залози.

    «На щастя, прогноз для цієї форми онкології сприятливий, а мій хірург упевнений, що операції буде достатньо. Він навіть дозволив мені зіграти на кількох турнірах, щоб я змогла відволіктися від цієї проблеми».

    Операція призначена на найближчу п'ятницю, 17 травня, а повернутися на корт Гіббс планує в кінці червня, коли буде проходити кваліфікація на Вімблдоні. На даний момент американка займає 116-у позицію в рейтингу.

    Варто зазначити, що у лютому минулого року Ніколь побралася зі своїм бойфрендом Джеком Броуді.

    Джерело: btu.org.ua

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