Лише Гладир продовжить виступи у плей-офф Ліги чемпіонів, Фесенко та Корнієнко вибули
- Сьогодні, 10:42
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Команди Ліги чемпіонів FIBA завершили груповий етап
Невдалими виявилися заключні матчі групового етапу для команд гравців збірної України.
Італійський «Авелліно» Кирила Фесенка програв на виїзді німецькому «Телекому» – 74:79.
Українець у цьому поєдинку на майданчик не виходив, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Прямий конкурент «Авелліно» за вихід у плей-офф польський «Штельмет» також програв на виїзді чеському «Німбурку» – 70:84. Та цього вистачило, аби саме поляки продовжили виступи у Лізі чемпіонів. Команда Фесенка продовжить євросезон у Кубку Європи.
«Монако» Сергія Гладира у заключному поєдинку групового етапу програло на виїзді турецькій «Каршияці» – 77:84.
Таким чином монегаски перервали переможну серію, яка тривала 13 матчів поспіль. Українець за 18:16 хв набрав три очки, два підбирання, дві передачі, два перехоплення.
Втім, «Монако» все ж встановило рекорд. Це лише другий в історії розіграш Ліги чемпіонів, тож команда Гладиря з 13-ма перемогами стала найуспішнішою на груповому етапі.
Литовський «Ювентус» Максима Корнієнка переміг на виїзді іспанську «Мурсію» – 70:56. Українець за 14:07 хв набрав два очка, чотири підбирання, два перехоплення.
Однак «Ювентус» ще раніше втратив шанси на плей-офф Ліги чемпіонів, натомість продовжить сезон у Кубку Європи.
Раніше повідомлялося, що відразу три команди українських баскетболістів вибули з Ліги чемпіонів.