Лише Гладир продовжить виступи у плей-офф Ліги чемпіонів, Фесенко та Корнієнко вибули

Команди Ліги чемпіонів FIBA завершили груповий етап

Невдалими виявилися заключні матчі групового етапу для команд гравців збірної України. Італійський «Авелліно» Кирила Фесенка програв на виїзді німецькому «Телекому» – 74:79. Українець у цьому поєдинку на майданчик не виходив, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Прямий конкурент



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Команди Ліги чемпіонів FIBA завершили груповий етап

Невдалими виявилися заключні матчі групового етапу для команд гравців збірної України.

Італійський «Авелліно» Кирила Фесенка програв на виїзді німецькому «Телекому» – 74:79.

Українець у цьому поєдинку на майданчик не виходив, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Прямий конкурент «Авелліно» за вихід у плей-офф польський «Штельмет» також програв на виїзді чеському «Німбурку» – 70:84. Та цього вистачило, аби саме поляки продовжили виступи у Лізі чемпіонів. Команда Фесенка продовжить євросезон у Кубку Європи.

«Монако» Сергія Гладира у заключному поєдинку групового етапу програло на виїзді турецькій «Каршияці» – 77:84.

Таким чином монегаски перервали переможну серію, яка тривала 13 матчів поспіль. Українець за 18:16 хв набрав три очки, два підбирання, дві передачі, два перехоплення.

Втім, «Монако» все ж встановило рекорд. Це лише другий в історії розіграш Ліги чемпіонів, тож команда Гладиря з 13-ма перемогами стала найуспішнішою на груповому етапі.

Литовський «Ювентус» Максима Корнієнка переміг на виїзді іспанську «Мурсію» – 70:56. Українець за 14:07 хв набрав два очка, чотири підбирання, два перехоплення.

Однак «Ювентус» ще раніше втратив шанси на плей-офф Ліги чемпіонів, натомість продовжить сезон у Кубку Європи.

Раніше повідомлялося, що відразу три команди українських баскетболістів вибули з Ліги чемпіонів.