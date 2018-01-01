Відразу три команди українських баскетболістів вибули з Ліги чемпіонів
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Яковлєв, Зайцев і Санон відіграли останні поєдинки у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів
Команди Ліги чемпіонів FIBA зіграли у вівторок, 6 лютого, частину завершальних матчів групового етапу.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
У групі B італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва програла на виїзді німецькому «Людвігсбургу».
Яковлєв став найрезультативнішим у гостей. За 29:35 хв з лави запасних він набрав 15 очок, два підбирання, одну передачу та два перехоплення.
«Орландіна» з двома перемогами у 14-ти матчах завершила змагання на останньому, восьмому місці у групі, припинивши подальшу боротьбу.
У групі С відбулося «українське дербі» польської «Роси Радом» Ігоря Зайцева та словенської «Олімпії» Ісуфа Санона. Поляки виявилися сильнішими вдома – 75:58.
Зайцев за 24 хвилини набрав дев’ять очок, шість підбирань і дві передачі. Санон за 22:55 хв набрав сім очок, п’ять підбирань, одну передачу, одне перехоплення й один блок-шот.
Обидві команди припинили подальшу боротьбу. «Олімпія» посіла з чотирма перемогами сьоме місце, а «Роса Радом» з двома – восьме.
Нагадаємо, «Монако» українця Сергія Гладиря залишається єдиною командою у Лізі чемпіонів без поразок.