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    Відразу три команди українських баскетболістів вибули з Ліги чемпіонів

    Яковлєв, Зайцев і Санон відіграли останні поєдинки у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів
    Команди Ліги чемпіонів FIBA зіграли у вівторок, 6 лютого, частину завершальних матчів групового етапу. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України. У групі B італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва програла на виїзді німецькому «Людвігсбургу». Яковлєв став найрезультативнішим у гостей. За 29:35 хв з лави
    • Сьогодні, 16:19
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    Ігор Зайцев
    Ігор Зайцев

    Яковлєв, Зайцев і Санон відіграли останні поєдинки у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів

    Команди Ліги чемпіонів FIBA зіграли у вівторок, 6 лютого, частину завершальних матчів групового етапу.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У групі B італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва програла на виїзді німецькому «Людвігсбургу».

    Яковлєв став найрезультативнішим у гостей. За 29:35 хв з лави запасних він набрав 15 очок, два підбирання, одну передачу та два перехоплення.

    «Орландіна» з двома перемогами у 14-ти матчах завершила змагання на останньому, восьмому місці у групі, припинивши подальшу боротьбу.

    У групі С відбулося «українське дербі» польської «Роси Радом» Ігоря Зайцева та словенської «Олімпії» Ісуфа Санона. Поляки виявилися сильнішими вдома – 75:58.

    Зайцев за 24 хвилини набрав дев’ять очок, шість підбирань і дві передачі. Санон за 22:55 хв набрав сім очок, п’ять підбирань, одну передачу, одне перехоплення й один блок-шот.

    Обидві команди припинили подальшу боротьбу. «Олімпія» посіла з чотирма перемогами сьоме місце, а «Роса Радом» з двома – восьме.

    Нагадаємо, «Монако» українця Сергія Гладиря залишається єдиною командою у Лізі чемпіонів без поразок.

    українці Ліга чемпіонів баскетбол
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