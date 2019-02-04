Лише жінки: чоловіча збірна України з шахів не зіграє на чемпіонаті світу



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За честь українських шахів на світовому чемпіонаті боротимуться лише представниці прекрасної статі Шахова Україна

Цьогорічна світова першість відбудеться у Казахстані

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оголосила, що чемпіонати світу серед чоловіків і жінок прийматиме Астана (Казахстан). Дати проведення змагання - 4-15 березня.Серед учасників буде жіноча збірна України. Її суперники - РФ, Китай, Грузія, США, Угорщина, Вірменія, Єгипет, Казахстан та Індія.Чоловіча збірна України на чемпіонат світу, на жаль, не потрапила. В турнірі зіграють Китай, Азербайджан, Іран, США, Єгипет, РФ, Польща, Англія, Казахстан та Індія.