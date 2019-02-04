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    Лише жінки: чоловіча збірна України з шахів не зіграє на чемпіонаті світу

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    За честь українських шахів на світовому чемпіонаті боротимуться лише представниці прекрасної статі - Лише жінки: чоловіча збірна України з шахів не зіграє на чемпіонаті світу
    За честь українських шахів на світовому чемпіонаті боротимуться лише представниці прекрасної статі
    Шахова Україна

    Цьогорічна світова першість відбудеться у Казахстані

    Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оголосила, що чемпіонати світу серед чоловіків і жінок прийматиме Астана (Казахстан). Дати проведення змагання - 4-15 березня.

    Серед учасників буде жіноча збірна України. Її суперники - РФ, Китай, Грузія, США, Угорщина, Вірменія, Єгипет, Казахстан та Індія.

    Чоловіча збірна України на чемпіонат світу, на жаль, не потрапила. В турнірі зіграють Китай, Азербайджан, Іран, США, Єгипет, РФ, Польща, Англія, Казахстан та Індія.
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