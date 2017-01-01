Ломаченко - боксер року за версією The Ring

У боротьбі за нагороду Ломаченко випередив трьох непереможених боксерів

Авторитетний американський журнал The Ring визнав українця Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) кращим боксером 2017-го року. За 89-річну історію нагороди «Боксер року за версією The Ring » жоден боксер не перемагав з такою кількістю боїв, як у Василя Ломаченка. Мало хто добилися того, що вдалося зірці любительського боксу України всього



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

У боротьбі за нагороду Ломаченко випередив трьох непереможених боксерів

Авторитетний американський журнал The Ring визнав українця Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) кращим боксером 2017-го року.

За 89-річну історію нагороди «Боксер року за версією The Ring » жоден боксер не перемагав з такою кількістю боїв, як у Василя Ломаченка. Мало хто добилися того, що вдалося зірці любительського боксу України всього після 11 боїв.

Слідуючи традиції, «Боксер року», Василь Ломаченко, з'явиться на обкладинці наступного випуску журналу The Ring .

У боротьбі за нагороду Ломаченко випередив трьох непереможених боксерів - Ентоні Джошуа, Теренса Кроуфорда і Майкі Гарсія, а також сенсаційного кривдника Романа Гонсалеса Срісакета Сор Рунгвісаї.

У 2017-му році Ломаченко послідовно розібрався з Джейсоном Соса, Мігелем Марріагой і Гільєрмо Рігондо. Всі бої українця завершилися відмовою суперника від продовження сутички під час перерви між раундами.

Раніше Василь Ломаченко став боксером року за версією порталів Boxing News 24, Fightnews, а також за версією американського телеканалу HBO.

Джерело: sportarena.com