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    Ломаченко побився з чемпіоном світу з тайського боксу (відео)

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    Василь Ломаченко - Ломаченко побився з чемпіоном світу з тайського боксу (відео)
    Василь Ломаченко
    Sportarena.com

    Український боксер поспарингував з французьким суперником

    Український чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) поспарингував з французьким чемпіоном світу з тайського боксу Мехді Зату.

    Нетривалий розважальний поєдинок відбувся в Таїланді, де наш боксер поєднує відпочинок з тренуваннями.

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    Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

    Василь Ломаченко відновлюється після пошкодження руки, яке отримав у переможному поєдинку проти Ентоні Кролли 12 квітня.

    Очікується, що наступний поєдинок наш боксер проведе вже в серпні проти володаря поясу в WBC британця Люка Кемпбелла (20-2, 16 KO).

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