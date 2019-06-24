Ломаченко побився з чемпіоном світу з тайського боксу (відео)
Василь Ломаченко
Sportarena.com
Український боксер поспарингував з французьким суперником
Український чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) поспарингував з французьким чемпіоном світу з тайського боксу Мехді Зату.
Нетривалий розважальний поєдинок відбувся в Таїланді, де наш боксер поєднує відпочинок з тренуваннями.
Переглянути цей допис в Instagram
Василь Ломаченко відновлюється після пошкодження руки, яке отримав у переможному поєдинку проти Ентоні Кролли 12 квітня.
Очікується, що наступний поєдинок наш боксер проведе вже в серпні проти володаря поясу в WBC британця Люка Кемпбелла (20-2, 16 KO).
Читайте також: Український супертяж розтрощив чотириразового чемпіона Росії на старті Європейських ігор