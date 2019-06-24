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    Український супертяж розтрощив чотириразового чемпіона Росії на старті Європейських ігор

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    Віктор Вихрист потішив дуже високою якістю бою - Український супертяж розтрощив чотириразового чемпіона Росії на старті Європейських ігор
    Віктор Вихрист потішив дуже високою якістю бою
    kremen.today

    Віктор Вихрист впевнено пробився у чвертьфінал

    Відразу двоє українських боксерів пробилися сьогодні, 24 червня, у чвертьфінал Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

    Особливо варто виділити перемогу 27-річного чемпіона Європи-2017 Віктора Вихриста зі Світловодська на Кропивниччині, який представляє найважчу категорію понад 91 кг. У своєму стартовому поєдинку на цих змаганнях він розтрощив чотириразового чемпіона Росії Івана Верясова. Переміг українець за рішенням суддів, але всі п’ять рефері у своєму вердикті були одностайні.

    У чвертьфіналі Вихрист зустрінеться з переможцем пари Мантас Валавічюс (Литва) – Владан Бабіч (Сербія).

    Також із перемоги стартував у Мінську 28-річний бронзовий призер чемпіонату світу-2013 Микола Буценко (до 56 кг). Боєць із Одеси впевнено розібрався із азербайджанцем Тайфуром Алієвим. Із п’яти суддів перевагу Алієву віддав лише один.

    За місце у півфіналі, а разом із ним – за ґарантовану медаль Буценко битиметься з білорусом Миколою Шахом.

    Нагадаємо, що раніше у чвертьфінал із українських боксерів пробилися чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк (до 75 кг), Ярослав Харциз (до 64 кг) і Тетяна Коб (до 51 кг).

    Сьогодні ввечері бої 1/8 фіналу проведуть ще два наших бійці – Дмитро Замотаєв (до 52 кг) і Євген Барабанов (до 69 кг).

     Читайте також: Мала Олімпіада. Календар Європейських ігор-2019
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