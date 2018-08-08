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    Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів світу, Усик дебютував в топ-10

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    Василь Ломаченко - Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів світу, Усик дебютував в топ-10
    Василь Ломаченко

    Рейтинг покинули Сергій Ковальов та Кіт Турман

    Два українця потрапили в список 10 кращих боксерів світу за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA).

    Рейтинг оновлюється раз на два місяці і Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) вже втретє поспіль займає в ньому перше місце.

    У свою чергу, новоспечений абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) дебютував в рейтингу і зараз посідає восьме місце.

    1. Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) - 216 очок легка вага
    2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) - 213 (перша напівсередня вага)
    3. Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) - 181 (середня вага)
    4. Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) - 160 (легка вага)
    5. Еррол Спенс (24-0, 21 КО) - 131 (напівсередня вага)
    6. Наоя Іноуе (16-0, 14 КО) - 106 (друга найлегша вага)
    7. Срісакет Сор Рунгвісаі (46-4-1, 41 КО) - 105 (друга найлегша вага)
    8. Олександр Усик (15-0, 10 КО) - 98 (важка вага)
    9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) - 87 (середня вага)
    10. Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) - 70 (суперважка вага)

    Зазначимо, що рейтинг покинули Сергій Ковальов та Кіт Турман, замість яких в топ-10 піднялися Усик і Ентоні Джошуа.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко Теренс Кроуфорд рейтинг Геннадій Головкін Олександр Усик
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