Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів світу, Усик дебютував в топ-10
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Рейтинг покинули Сергій Ковальов та Кіт Турман
Два українця потрапили в список 10 кращих боксерів світу за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA).
Рейтинг оновлюється раз на два місяці і Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) вже втретє поспіль займає в ньому перше місце.
У свою чергу, новоспечений абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) дебютував в рейтингу і зараз посідає восьме місце.
1. Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) - 216 очок легка вага
2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) - 213 (перша напівсередня вага)
3. Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) - 181 (середня вага)
4. Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) - 160 (легка вага)
5. Еррол Спенс (24-0, 21 КО) - 131 (напівсередня вага)
6. Наоя Іноуе (16-0, 14 КО) - 106 (друга найлегша вага)
7. Срісакет Сор Рунгвісаі (46-4-1, 41 КО) - 105 (друга найлегша вага)
8. Олександр Усик (15-0, 10 КО) - 98 (важка вага)
9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) - 87 (середня вага)
10. Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) - 70 (суперважка вага)
Зазначимо, що рейтинг покинули Сергій Ковальов та Кіт Турман, замість яких в топ-10 піднялися Усик і Ентоні Джошуа.
Джерело: xsport.ua