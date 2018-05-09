Ломаченко повинен звільнити один з титулів в разі перемоги над Лінаресом

Український чемпіон повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру

Всесвітня боксерська організація (WBO), титулом якої володіє Василь Ломачаенко (10-1, 8 КО) у другій напівлегкій вазі, дасть українцеві 10 днів після бою з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), щоб визначитися з дивізіоном, в якому він буде виступати. Про це повідомляє BoxingScene. У разі перемоги над венесуельцем, Ломаченко завоює пояс WBA в легкій



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Василь Ломаченко

Український чемпіон повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру

Всесвітня боксерська організація (WBO), титулом якої володіє Василь Ломачаенко (10-1, 8 КО) у другій напівлегкій вазі, дасть українцеві 10 днів після бою з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), щоб визначитися з дивізіоном, в якому він буде виступати.

Про це повідомляє BoxingScene.

У разі перемоги над венесуельцем, Ломаченко завоює пояс WBA в легкій вазі, після чого повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру.

Якщо українець вирішить залишитися в легкій вазі, то повинен буде звільнити титул WBO у другій напівлегкій вазі, який розіграють у поєдинку японець Масаюкі Іто (23-1-1, 12 КО) і Крістофер Діас (23-0, 15 КО).

Повідомляється, що Василь схильний виступати в легкій вазі.

Бій Ломаченка - Лінарес пройде 12 травня.

Як відомо, на думку букмекерських контор, український боксер - фаворит у поєдинку з венесуельцем.

Джерело: xsport.ua