Ломаченко повинен звільнити один з титулів в разі перемоги над Лінаресом
- Сьогодні, 11:10
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Український чемпіон повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру
Всесвітня боксерська організація (WBO), титулом якої володіє Василь Ломачаенко (10-1, 8 КО) у другій напівлегкій вазі, дасть українцеві 10 днів після бою з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), щоб визначитися з дивізіоном, в якому він буде виступати.
Про це повідомляє BoxingScene.
У разі перемоги над венесуельцем, Ломаченко завоює пояс WBA в легкій вазі, після чого повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру.
Якщо українець вирішить залишитися в легкій вазі, то повинен буде звільнити титул WBO у другій напівлегкій вазі, який розіграють у поєдинку японець Масаюкі Іто (23-1-1, 12 КО) і Крістофер Діас (23-0, 15 КО).
Повідомляється, що Василь схильний виступати в легкій вазі.
Бій Ломаченка - Лінарес пройде 12 травня.
Як відомо, на думку букмекерських контор, український боксер - фаворит у поєдинку з венесуельцем.
Джерело: xsport.ua