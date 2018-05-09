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    Ломаченко повинен звільнити один з титулів в разі перемоги над Лінаресом

    Український чемпіон повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру
    Всесвітня боксерська організація (WBO), титулом якої володіє Василь Ломачаенко (10-1, 8 КО) у другій напівлегкій вазі, дасть українцеві 10 днів після бою з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), щоб визначитися з дивізіоном, в якому він буде виступати. Про це повідомляє BoxingScene. У разі перемоги над венесуельцем, Ломаченко завоює пояс WBA в легкій
    • Сьогодні, 11:10
    • Розсилка
    Василь Ломаченко
    Василь Ломаченко

    Український чемпіон повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру

    Всесвітня боксерська організація (WBO), титулом якої володіє Василь Ломачаенко (10-1, 8 КО) у другій напівлегкій вазі, дасть українцеві 10 днів після бою з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО), щоб визначитися з дивізіоном, в якому він буде виступати.

    Про це повідомляє BoxingScene.

    У разі перемоги над венесуельцем, Ломаченко завоює пояс WBA в легкій вазі, після чого повинен вирішити, в якій вазі він продовжить свою кар'єру.

    Якщо українець вирішить залишитися в легкій вазі, то повинен буде звільнити титул WBO у другій напівлегкій вазі, який розіграють у поєдинку японець Масаюкі Іто (23-1-1, 12 КО) і Крістофер Діас (23-0, 15 КО).

    Повідомляється, що Василь схильний виступати в легкій вазі.

    Бій Ломаченка - Лінарес пройде 12 травня.

    Як відомо, на думку букмекерських контор, український боксер - фаворит у поєдинку з венесуельцем.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко
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