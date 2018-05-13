Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі

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Василь Ломаченко переміг венесуельця Хорхе Лінареса

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса.

Українець переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку.

У 6-му раунді Ломаченко побував у нокдауні після коротко, майже непомітного удару Лінареса. Це перший нокдаун в професійній кар'єрі Ломаченка.

Варто відзначити, що бій видався досить непростим для українця.

У підсумку Ломаченко завоював пояс WBA у легкій вазі.

Ломаченко став першим боксером, якому вдалося завоювати три чемпіонські пояси у різних вагових категоріях всього за 12 боїв.

Вася володіє титулами WBO в напівлегкій вазі та у другій напівлегкій вазі, і тепер - WBA у легкій вазі.

На рахунку українця вже є рекорд. Він завоював титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за мінімальну кількість проведених поєдинків - у 7-му бою.

Для своїх фанів Василь Ломаченко зробив сюрприз. На сайті благодійного аукціону deti.inter.ua можна придбати рукавички з автографом великого боксера. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для лікування дітей з вадами зору.