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    Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі

    • Сьогодні, 05:13
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    Василь Ломаченко переміг венесуельця Хорхе Лінареса

    Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса.

    Українець переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку. 

    У 6-му раунді Ломаченко побував у нокдауні після коротко, майже непомітного удару Лінареса. Це перший нокдаун в професійній кар'єрі Ломаченка.

    Варто відзначити, що бій видався досить непростим для українця.

    У підсумку Ломаченко завоював пояс WBA у легкій вазі.

    Ломаченко став першим боксером, якому вдалося завоювати три чемпіонські пояси у різних вагових категоріях всього за 12 боїв.

    Вася володіє титулами WBO в напівлегкій вазі та у другій напівлегкій вазі, і тепер - WBA у легкій вазі.

    На рахунку українця вже є рекорд. Він завоював титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за мінімальну кількість проведених поєдинків - у 7-му бою. 

    Для своїх фанів Василь Ломаченко зробив сюрприз. На сайті благодійного аукціону deti.inter.ua можна придбати рукавички з автографом великого боксера. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для лікування дітей з вадами зору.

    спорт бокс Василь Ломаченко рекорд
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