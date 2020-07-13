  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)

    • Розсилка
    Василь Ломаченко вклав гроші у готельний бізнес - Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)
    Василь Ломаченко вклав гроші у готельний бізнес
    Світлина - Instagram Василя Ломаченка

    Василь обладнав територію готелю спортивною інфраструктурою

    Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відкрив свій готель.

    Комплекс розташований на березі моря в курортному селищі Затока Одеської області, що поруч із його рідним Білгород-Дністровським. Він отримав назву «Loma Sport Hotel». На базі готелю є інфраструктура для занять спортом – тренажерний зал, а також турніки на відкритому повітрі.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)
    Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)
    Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)
    Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)
    Світлина - Instagram «Loma Sport Hotel»

    Нагадаємо, що навесні Василь Ломаченко мав провести бій за об’єднання трьох чемпіонських титулів у легкій вазі з американцем Теофімо Лопесом. Але бій не відбувся через поширення у світі коронавірусної інфекції.

     Читайте також: Тренер Усика з порушенням українського законодавства виступав у чемпіонаті Росії-2016
    бокс Василь Ломаченко готель інфраструктура Затока
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ