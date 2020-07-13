Ломаченко відкрив іменний готель на популярному українському курорті (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко вклав гроші у готельний бізнес Світлина - Instagram Василя Ломаченка

Василь обладнав територію готелю спортивною інфраструктурою

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відкрив свій готель.

Комплекс розташований на березі моря в курортному селищі Затока Одеської області, що поруч із його рідним Білгород-Дністровським. Він отримав назву «Loma Sport Hotel». На базі готелю є інфраструктура для занять спортом – тренажерний зал, а також турніки на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що навесні Василь Ломаченко мав провести бій за об’єднання трьох чемпіонських титулів у легкій вазі з американцем Теофімо Лопесом. Але бій не відбувся через поширення у світі коронавірусної інфекції.