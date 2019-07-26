Ломаченко визначив найскладніший бій у кар’єрі
Також українець назвав найбажаніших суперників
Чемпіон світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, який бій вважає найскладнішим у своїй кар'єрі.
- Ви іноді дивуєтесь тому, як легко вам даються перемоги?
- Так, але тільки іноді.
- Який бій був найскладнішим для вас у професіоналах?
- Думаю, це був бій проти Хорхе Лінареса, тому що я бився з ним однією рукою. Я не міг використовувати свій правий хук, побував у нокдауні. Так що думаю, що це був найскладніший бій.
- Чи готові змінити вагову категорію?
- Це все залежить від промоутера. Якщо він зможе організувати цікавий бій, то я готовий змінити вагову категорію.
- Який бій може бути вам цікавий?
- Можливо, бій з Жервонтою Девісом або з Майкі Ґарсією.
Нагадаємо, що 31 серпня Василь битиметься з британцем Люком Кемпбеллом.