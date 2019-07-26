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    Ломаченко визначив найскладніший бій у кар’єрі

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    Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса, побувавши в нокдауні - Ломаченко визначив найскладніший бій у кар’єрі
    Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса, побувавши в нокдауні
    Boxrec

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    Чемпіон світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, який бій вважає найскладнішим у своїй кар'єрі.

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    - Ви іноді дивуєтесь тому, як легко вам даються перемоги?

    - Так, але тільки іноді.

    - Який бій був найскладнішим для вас у професіоналах?

    - Думаю, це був бій проти Хорхе Лінареса, тому що я бився з ним однією рукою. Я не міг використовувати свій правий хук, побував у нокдауні. Так що думаю, що це був найскладніший бій.

    - Чи готові змінити вагову категорію?

    - Це все залежить від промоутера. Якщо він зможе організувати цікавий бій, то я готовий змінити вагову категорію.

    - Який бій може бути вам цікавий?

    - Можливо, бій з Жервонтою Девісом або з Майкі Ґарсією.

    Нагадаємо, що 31 серпня Василь битиметься з британцем Люком Кемпбеллом.

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    бокс Василь Ломаченко Хорхе Лінарес Майкі Ґарсія Жервонта Девіс
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