Ломаченко визначив найскладніший бій у кар’єрі



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Василь Ломаченко переміг Хорхе Лінареса, побувавши в нокдауні Boxrec

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Чемпіон світу за версіями WBA і WBО в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, який бій вважає найскладнішим у своїй кар'єрі.

- Ви іноді дивуєтесь тому, як легко вам даються перемоги?

- Так, але тільки іноді.

- Який бій був найскладнішим для вас у професіоналах?

- Думаю, це був бій проти Хорхе Лінареса, тому що я бився з ним однією рукою. Я не міг використовувати свій правий хук, побував у нокдауні. Так що думаю, що це був найскладніший бій.

- Чи готові змінити вагову категорію?

- Це все залежить від промоутера. Якщо він зможе організувати цікавий бій, то я готовий змінити вагову категорію.

- Який бій може бути вам цікавий?

- Можливо, бій з Жервонтою Девісом або з Майкі Ґарсією.

Нагадаємо, що 31 серпня Василь битиметься з британцем Люком Кемпбеллом.