Лопатецька стартує з розгромної перемоги на турнірі в Японії
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Дарія Лопатецька
Юна українка знесла з корту свою суперницю
У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українській тенісистці Дарії Лопатецькій знадобилося менше години, щоб обіграти японську спортсменку Ману Кавамуру: 6:1, 6:0.
За вихід до чвертьфіналу Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Момоко Коборі.
Нагадаємо, на початку січня 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в другому колі 25-тисячника в Гонконзі, де в результаті вона стала переможницею турніру.
Джерело: btu.org.ua