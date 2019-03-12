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    Лопатецька стартує з розгромної перемоги на турнірі в Японії

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    Дарія Лопатецька - Лопатецька стартує з розгромної перемоги на турнірі в Японії
    Дарія Лопатецька

    Юна українка знесла з корту свою суперницю

    У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українській тенісистці Дарії Лопатецькій знадобилося менше години, щоб обіграти японську спортсменку Ману Кавамуру: 6:1, 6:0.

    За вихід до чвертьфіналу Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Момоко Коборі.

    Нагадаємо, на початку січня 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в другому колі 25-тисячника в Гонконзі, де в результаті вона стала переможницею турніру.

    Джерело: btu.org.ua

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