Лопатецька стартує з розгромної перемоги на турнірі в Японії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарія Лопатецька

Юна українка знесла з корту свою суперницю

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українській тенісистці Дарії Лопатецькій знадобилося менше години, щоб обіграти японську спортсменку Ману Кавамуру: 6:1, 6:0.

За вихід до чвертьфіналу Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Момоко Коборі.

Нагадаємо, на початку січня 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в другому колі 25-тисячника в Гонконзі, де в результаті вона стала переможницею турніру.

Джерело: btu.org.ua