Лопатецька зазнала прикрої поразки на турнірі в Японії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарія Лопатецька

Українська тенісистка не змогла втримати свою перевагу у вирішальному сеті

У матчі першого кола турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка більше трьох годин боролася з 19-річною швейцаркою Іленою Ін-Альбон і зазнала поразки з рахунком 5:7, 7:5, 4:6.

Відзначимо, що в першому сеті Лопатецька втратила свою перевагу, ведучи 5:2, а у вирішальній партії 15-річна харків'янка була попереду з рахунком 4:2.

Наступного тижня Дарія заявлена в кваліфікації аналогічного 25-тисячника в Йокогамі, однак має шанс відразу зіграти в основній сітці в разі відмови двох тенісисток зі списку тих, хто потрапив в основу завдяки рейтингу ITF.

Джерело: btu.org.ua