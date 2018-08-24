Лу Дібелла: Бій з Дерев'янченко стане найскладнішим в кар'єрі Джейкобса



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Лу Дібелла. Фото відкритих джерел

Промоутер українця дав прогноз щодо майбутнього бою з американцем

Промоутер Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла прокоментував майбутній бій українця за вакантний пояс за версією IBF у середній вазі проти Деніела Джейкобса.

Про це повідомляє видання BoxingScene.

«Коли у вас за плечима 400 поєдинків на любительському рингу, ви не можете бути поганим боксером. Його кар'єра в любителях була така ж вражаюча, як і у Головкіна» - зазначив Лу.

Промоутер додав: «Він - один із найбільш технічних боксерів і багато чого вміє робити в ринзі. Деякі люди не знайомі з ним, але ті, хто знає його, розуміють, що для Джейкобса бій з Дерев'янченко стане найскладнішим в кар'єрі».

«Я впевнений, що так і буде. 27 жовтня життя Сергія круто зміниться», - наводить слова промоутера видання.