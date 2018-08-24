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    Лу Дібелла: Бій з Дерев'янченко стане найскладнішим в кар'єрі Джейкобса

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    Лу Дібелла. Фото&nbsp; відкритих джерел - Лу Дібелла: Бій з Дерев'янченко стане найскладнішим в кар'єрі Джейкобса
    Лу Дібелла. Фото  відкритих джерел

    Промоутер українця дав прогноз щодо майбутнього бою з американцем

    Промоутер Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла прокоментував майбутній бій українця за вакантний пояс за версією IBF у середній вазі проти Деніела Джейкобса.

    Про це повідомляє видання BoxingScene.

    «Коли у вас за плечима 400 поєдинків на любительському рингу, ви не можете бути поганим боксером. Його кар'єра в любителях була така ж вражаюча, як і у Головкіна» - зазначив Лу.

    Промоутер додав: «Він - один із найбільш технічних боксерів і багато чого вміє робити в ринзі. Деякі люди не знайомі з ним, але ті, хто знає його, розуміють, що для Джейкобса бій з Дерев'янченко стане найскладнішим в кар'єрі».

    «Я впевнений, що так і буде. 27 жовтня життя Сергія круто зміниться», - наводить слова промоутера видання.

    бокс Сергій Дерев'янченко
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