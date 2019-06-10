Лукашенко змусив «Динамо» вдвічі скоротити кількість легіонерів
Олександр Лукашенко
TJ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко незадоволений результатами хокеїстів мінського «Динамо»
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який серед іншого є палким симпатиком хокею, висловив невдоволення результатами хокеїстів мінського «Динамо». Команда посіла 11-те місце в Західній конференції КХЛ, не зумівши пробитися в плей-оф.
Під час зустрічі з Лукашенком голова наглядової ради мінського «Динамо» Ігор Шуневич пообіцяв наступного сезону вдвічі скоротити кількість легіонерів у команді.
«Тягнути сюди легіонерів зі всього світу та не виходити в плей-оф – нам такі ігри не потрібні. Потрібно брати своїх хлопців. Звісно, три-чотири легіонери. Воротаря у нас немає сильного», - цитує Лукашенка прес-служба президента країни.
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