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    Лукашенко змусив «Динамо» вдвічі скоротити кількість легіонерів

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    Олександр Лукашенко - Лукашенко змусив «Динамо» вдвічі скоротити кількість легіонерів
    Олександр Лукашенко
    TJ

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко незадоволений результатами хокеїстів мінського «Динамо»

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який серед іншого є палким симпатиком хокею, висловив невдоволення результатами хокеїстів мінського «Динамо». Команда посіла 11-те місце в Західній конференції КХЛ, не зумівши пробитися в плей-оф.

    Під час зустрічі з Лукашенком голова наглядової ради мінського «Динамо» Ігор Шуневич пообіцяв наступного сезону вдвічі скоротити кількість легіонерів у команді.

    «Тягнути сюди легіонерів зі всього світу та не виходити в плей-оф – нам такі ігри не потрібні. Потрібно брати своїх хлопців. Звісно, три-чотири легіонери. Воротаря у нас немає сильного», - цитує Лукашенка прес-служба президента країни.

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