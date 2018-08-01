Лунін відстояв на нуль у своєму дебютному матчі за «Реал» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін. Фото взяте з twitter.com/realmadrid

Андрій вийшов у другому таймі поєдинку з «Манчестер Юнайтед»

Молодий український воротар Андрій Лунін провів свій перший матч за мадридський «Реал».

Сталося це у ніч на середу, 1 серпня. А дебютував голкіпер у поєдинку з англійським «Манчестер Юнайтед».

Лунін з’явився на полі зі стартових хвилин другого тайму та зумів втримати свої ворота на замку.

Щоправда, «Реал» все ж поступився з рахунком 1:2, пропустивши два м’ячі у першому таймі.

Товариський матч з футболу

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Санчес (18), 2:0 – Еррера (27), 2:1 – Бензема (45)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Баї, Шоу, Дарміан, Мата (Гарнер, 82), Фред (Туанзебе, 68), Перейра, Мактоміні (Мітчелл, 79), Санчес, Еррера, Фосу-Менса

«Реал»: Касілья (Лунін, 46), Вальєхо (Начо, 77), Тео (Регілон, 46), Одріосола (Серхіо Лопес, 62), Хав’єр Санчес, Себальос (де Томас, 62), Вальверде (Іско, 77), Вінісіус Жуніор (Оскар Родрігес, 62), Льоренте (Асенсіо, 77), Бейл (Едегор, 46; Кроос, 77), Бензема (Майораль, 46)