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    Львівська «Енергія» із сьомої спроби виграла Суперкубок України з футзалу

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    Фото: ФФУ - Львівська «Енергія» із сьомої спроби виграла Суперкубок України з футзалу
    Фото: ФФУ

    «Продексім» же другий рік поспіль програє у матчі-відкритті сезону

    У львівському Палаці спорту «Галичина» відбувся матч-відкриття нового футзального сезону в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    У битві за Суперкубок зійшлися чемпіон Екстра-ліги «Продексім» та володар національного Кубка «Енергія».

    Протягом більшої частини поєдинку херсонці лідирували. По ходу першого тайму «Енергія» відіграла відставання у два м’ячі, однак перед самою перервою «Продексім» знову повів у рахунку.

    Утім, утримати перевагу йому не вдалося, тоді як господарі паркету під кінець зустрічі забили ще двічі. Переможну крапку на 38-й хвилині поставив львів’янин Олег Легендзевич.

    Таким чином, перший трофей у новому сезоні дістався «Енергії».

    Для підопічних Валерія Легчанова це дуже цінний титул, адже в попередніх своїх шести матчах за Суперкубок зелено-білі поступалися. «Продексім» же другий рік поспіль програє у матчі-відкритті сезону.

    Матч за Суперкубок України з футзалу

    «Продексім» (Херсон) − «Енергія» (Львів) 3:4 (3:2)

    Голи: Ланко (4), Шотурма (8), Волянюк (19) — Пелех (10, 14), Віталій Ковальчук (34), Легендзевич (38).

    Попередження: Фумаса − Струк.

    Суперкубок України футзал
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