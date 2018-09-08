Львівська «Енергія» із сьомої спроби виграла Суперкубок України з футзалу



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Фото: ФФУ

«Продексім» же другий рік поспіль програє у матчі-відкритті сезону

У львівському Палаці спорту «Галичина» відбувся матч-відкриття нового футзального сезону в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У битві за Суперкубок зійшлися чемпіон Екстра-ліги «Продексім» та володар національного Кубка «Енергія».

Протягом більшої частини поєдинку херсонці лідирували. По ходу першого тайму «Енергія» відіграла відставання у два м’ячі, однак перед самою перервою «Продексім» знову повів у рахунку.

Утім, утримати перевагу йому не вдалося, тоді як господарі паркету під кінець зустрічі забили ще двічі. Переможну крапку на 38-й хвилині поставив львів’янин Олег Легендзевич.

Таким чином, перший трофей у новому сезоні дістався «Енергії».

Для підопічних Валерія Легчанова це дуже цінний титул, адже в попередніх своїх шести матчах за Суперкубок зелено-білі поступалися. «Продексім» же другий рік поспіль програє у матчі-відкритті сезону.

Матч за Суперкубок України з футзалу

«Продексім» (Херсон) − «Енергія» (Львів) 3:4 (3:2)

Голи: Ланко (4), Шотурма (8), Волянюк (19) — Пелех (10, 14), Віталій Ковальчук (34), Легендзевич (38).

Попередження: Фумаса − Струк.