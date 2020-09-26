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    Львів’янин виборов звання найсильнішої людини України

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    Призери змагань - Кордіяка, Новіков та Кочергін&nbsp; - Львів’янин виборов звання найсильнішої людини України
    Призери змагань - Кордіяка, Новіков та Кочергін 
    Facebook Федерації стронгмену України

    Кордіяка перервав гегемонію Новікова

    У місті Хуст (Закарпатська область) відбулися змагання на звання «Найсильнішої Людини України-2020».

    Із шести вправ фінального турніру зі стронгмену Павло Кордіяка переміг у трьох. Відтак галичанин вперше у своїй кар’єрі здобув найпрестижніший титул в українському стронгмені.

    Вирішальною стала передостання вправа – метання «Ваги на висоту», в якій Кордіяка здобув впевнену перемогу, а чинний володар звання «Найсильнішого» і поточний лідер турніру Олексій Новиков припустився помилки, перекидаючи 35-кілограмову покришку на висоту 3,5 метра. В результаті покришка відбилася від поперечини і боляче вдарила атлета у поперек. Як наслідок, Новиков втратив надто багато часу і подарував конкуренту великий гандикап.

    У заключній дисципліні обидва атлети показали однаковий результат , що не змінило розташування у загальному заліку. «Бронзу», як і торік взяв Олександр Кочергін.

    У підсумку Кордіяка набрав 44 бали, Новиков – 40, а Кочергін – 34,5. До цього моменту чотири роки поспіль звання найсильнішої людини України втримував Новиков.

    Додамо, що у фіналі Першої Ліги ФСУ, яка відбувалася одночасно з турніром «Богатир року» перемогу святкував Богдан Копил з Черкас, котрий на одне очко випередив дворазового чемпіона світу Віталія Герасимова з Дніпра. «Бронзу» здобув атлет з Мукачева Іван Деркач.

    Читайте також: Український ексчемпіон світу зі стронгмену помер у 57-річному віці 

    Джерело: Sport.ua

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