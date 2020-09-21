Український ексчемпіон світу зі стронгмену помер у 57-річному віці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній стронгмен Мельников Світлина - espreso.tv

Про смерть Мельникова повідомив «Найсильніший чоловік світу 2004 року» Василь Вірастюк

Рекордсмен України з богатирських ігор Василь Вірастюк на своїй сторінці у Facebook повідомив про смерть колишнього титулованого стронгмену Миколи Мельникова.

Точні причини смерті наразі невідомі.

«На жаль сьогодні 21 вересня в результаті ускладнення хвороби, конкретно, інформації, на жаль, немає, пішов з життя Микола Мельников», - написав Вірастюк.

Нажаль сьогодні 21 вересня (на 57-му році) в наслідок ускладнення хвороби (що конкретно, інформації нажаль не має)... Опубликовано Василем Вірастюком Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Майстер спорту України міжнародного класу Микола Мельников був дворазовим чемпіоном світу і срібним призером командних чемпіонатів світу (вигравав дані змагання у 203 і 2004 роках), бронзовим призером командного чемпіонату світу-2005, неодноразовим призером різних турнірів з богатирського багатоборства.

Після закінчення виступів на спортивній арені активно зайнявся тренерською діяльністю, де вже досяг певних успіхів. Пізніше став віце-президентом Донецької обласної філії Федерації найсильніших атлетів України і перетягування каната.