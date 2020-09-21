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    Український ексчемпіон світу зі стронгмену помер у 57-річному віці

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    Колишній стронгмен Мельников&nbsp; - Український ексчемпіон світу зі стронгмену помер у 57-річному віці
    Колишній стронгмен Мельников 
    Світлина - espreso.tv

    Про смерть Мельникова повідомив «Найсильніший чоловік світу 2004 року» Василь Вірастюк

    Рекордсмен України з богатирських ігор Василь Вірастюк на своїй сторінці у Facebook повідомив про смерть колишнього титулованого стронгмену Миколи Мельникова.

    Точні причини смерті наразі невідомі.

    «На жаль сьогодні 21 вересня в результаті ускладнення хвороби, конкретно, інформації, на жаль, немає, пішов з життя Микола Мельников», - написав Вірастюк.

    Нажаль сьогодні 21 вересня (на 57-му році) в наслідок ускладнення хвороби (що конкретно, інформації нажаль не має)...

    Опубликовано Василем Вірастюком Понедельник, 21 сентября 2020 г.

    Майстер спорту України міжнародного класу Микола Мельников був дворазовим чемпіоном світу і срібним призером командних чемпіонатів світу (вигравав дані змагання у 203 і 2004 роках), бронзовим призером командного чемпіонату світу-2005, неодноразовим призером різних турнірів з богатирського багатоборства.

    Після закінчення виступів на спортивній арені активно зайнявся тренерською діяльністю, де вже досяг певних успіхів. Пізніше став віце-президентом Донецької обласної філії Федерації найсильніших атлетів України і перетягування каната.

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