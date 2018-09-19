Людмила Кіченок у парі обігрує одних з фаворитів турніру в Токіо



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Людмила Кіченок

Українська тенісистка успішно розпочинає свої виступи в Азії

Людмила Кіченок в дуеті зі словенкою Катаріною Среботнік на старті турніру святкують перемогу проти третіх сіяних Чжань Хаоцин з Тайваню і китаянки Ян Чжаосюаня: 6-3, 6-4. Зустріч тривала 1 годину і 12 хвилин.

У кожному сеті Кіченок і Среботнік програли по два гейми на своїй подачі, а також виконали по три брейка.

За місце в півфіналі українка і словенка посперечаються з японською парою Мію Като / Макото Ніномія. З Ніномією наша тенісистка виступала на турнірах в Австралії на старті сезону. У Хобарті дівчата дійшли до фіналу, де поступилися дуету Схюрс / Мертенс.

Джерело: btu.org.ua