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    Людмила Кіченок у парі обігрує одних з фаворитів турніру в Токіо

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    Людмила Кіченок - Людмила Кіченок у парі обігрує одних з фаворитів турніру в Токіо
    Людмила Кіченок

    Українська тенісистка успішно розпочинає свої виступи в Азії

    Людмила Кіченок в дуеті зі словенкою Катаріною Среботнік на старті турніру святкують перемогу проти третіх сіяних Чжань Хаоцин з Тайваню і китаянки Ян Чжаосюаня: 6-3, 6-4. Зустріч тривала 1 годину і 12 хвилин.

    У кожному сеті Кіченок і Среботнік програли по два гейми на своїй подачі, а також виконали по три брейка. 

    За місце в півфіналі українка і словенка посперечаються з японською парою Мію Като / Макото Ніномія. З Ніномією наша тенісистка виступала на турнірах в Австралії на старті сезону. У Хобарті дівчата дійшли до фіналу, де поступилися дуету Схюрс / Мертенс. 

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Людмила Кіченок
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