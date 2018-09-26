Людмилі Кіченок не вдалося пробитися до чвертьфіналу парного турніру в Китаї
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Людмила Кіченок
Кіченок програє в матчі з шостими сіяними
Українка і її напарниця Катаріна Среботнік зі Словенії зазнали поразки від Еліс Мертенс (Бельгія) і Демі Схюрс (Нідерланди): 4-6, 6-2, 1-10.
За дві партії Кіченок і Среботнік програли чотири гейми на власній подачі і виконали п'ять брейків. На вирішальному тайбрейку ініціатива була на боці шостих сіяних, які віддали українсько-словенському дуету всього один розіграш.
Цього року Людмила зустрічалася з парою Мертенс/Схюрс в фіналі в Хобарті, де разом з японкою Макото Ніномією також зазнала поразки.
Джерело: btu.org.ua