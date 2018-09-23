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    Макаренко відіграв весь матч за «Андерлехт» і допоміг команді здолати «Стандарт»

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    <span>Фото rsca.be</span> - Макаренко відіграв весь матч за «Андерлехт» і допоміг команді здолати «Стандарт»
    Фото rsca.be

    Українець Євген Макаренко вже традиційно відіграв весь поєдинок у складі «Андерлехта» у чемпіонаті Бельгії

    Бельгійський «Андерлехт» на останній хвилині матчу забив переможний м'яч у ворота льєжського «Стандарту». Рахунок матчу: 2-1.

    Український півзахисник «Андерлехта» Євген Макаренко знову з'явився на полі з перших хвилин матчу.

    Наш співвітчизник відіграв весь поєдинок, але результативними діями не відзначився.

    А ось його команда, програючи по ходу зустрічі, змогла переломити хід поєдинку і і вирвати перемогу на останніх секундах компенсованого часу.

    Після цього матчу «Андерлехт» вийшов на третю позицію у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 16 очок.

    У наступному турі на Макаренко та його партнерів очікує домашній поєдинок з «Сент-Трюйденом», за який грає інший українець- Роман Безус.

    Джерело: zbirna.com

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