Макгрегора найбільше за всіх у світі перевіряли на допінг

Однак, всі рази боєць не провалив тестування

Чемпіон легкої ваги UFC Конор Макгрегор (21-3) 36 разів перевірявся на допінг, що робить його найбільш підозрюваним у допінгу бійцем у всіх видах єдиноборств. Про це повідомило антидопінгове агентства США (USADA). Відзначимо, що Макгрегор успішно пройшов всі тести, як в ММА, так і в професійному боксі перед боєм з Флойдом Мейвезером. Нагадаємо,



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Однак, всі рази боєць не провалив тестування

Чемпіон легкої ваги UFC Конор Макгрегор (21-3) 36 разів перевірявся на допінг, що робить його найбільш підозрюваним у допінгу бійцем у всіх видах єдиноборств. Про це повідомило антидопінгове агентства США (USADA).

Відзначимо, що Макгрегор успішно пройшов всі тести, як в ММА, так і в професійному боксі перед боєм з Флойдом Мейвезером.

Нагадаємо, раніше Макгрегор побився з мафіозі, через що кримінальні елементи давали 900 тисяч доларів за його голову. При цьому батько чемпіона стверджує, що галас в ЗМІ безпідставний і його синові нічого не загрожує.

Джерело: xsport.ua