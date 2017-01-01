Макгрегора найбільше за всіх у світі перевіряли на допінг
- Сьогодні, 11:28
-
Розсилка
Однак, всі рази боєць не провалив тестування
Чемпіон легкої ваги UFC Конор Макгрегор (21-3) 36 разів перевірявся на допінг, що робить його найбільш підозрюваним у допінгу бійцем у всіх видах єдиноборств. Про це повідомило антидопінгове агентства США (USADA).
Відзначимо, що Макгрегор успішно пройшов всі тести, як в ММА, так і в професійному боксі перед боєм з Флойдом Мейвезером.
Нагадаємо, раніше Макгрегор побився з мафіозі, через що кримінальні елементи давали 900 тисяч доларів за його голову. При цьому батько чемпіона стверджує, що галас в ЗМІ безпідставний і його синові нічого не загрожує.
Джерело: xsport.ua