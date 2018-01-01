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    Маліновський голом врятував свою команду від поразки в чемпіонаті Бельгії (відео)

    «Генк» Руслана Маліновського на останніх хвилинах вирвав нічию з «Брюгге»
    Український півзахисник Руслан Маліновський забив свій п'ятий м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії і допоміг «Генку» піти від поразки в матчі з лідером першості країни – «Брюгге». «Генк»Маліновського відмінно почав виїзну гру проти лідируючого в чемпіонаті «Брюгге». Гості відкрили
    • Сьогодні, 10:27
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    <span>Маліновський з партнерами. Фото: ФК Генк</span>
    Маліновський з партнерами. Фото: ФК Генк

    «Генк» Руслана Маліновського на останніх хвилинах вирвав нічию з «Брюгге»

    Український півзахисник Руслан Маліновський забив свій п'ятий м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії і допоміг «Генку» піти від поразки в матчі з лідером першості країни – «Брюгге».

    «Генк»Маліновського відмінно почав виїзну гру проти лідируючого в чемпіонаті «Брюгге». Гості відкрили рахунок на 12-й хвилині після удару Ніколаоса Кареліса. Однак вже через три хвилини «чорно-сині» відігралися - одинадцятиметровий чітко реалізував Ханс Ванаку.

    У другому таймі господарі поля домінували на полі і на 64-й хвилині Ванаку вдруге розписався в воротах Генка. Однак, на 84-й хвилині матчу арбітр матчу призначив пенальті у ворота господарів, який спокійно реалізував Руслан Маліновський.

    Після 27 турів «Брюгге» лідирує, набравши 60 очок. У найближчого переслідувача – 48. «Генк» з 38 очками на 6 позиції.

    Чемпіонат Бельгії

    27-ий тур

    «Брюгге» – «Генк» – 2:2

    Голи: Ванакен(15п., 64) – Кареліс(11), Маліновський(84п.)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський
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