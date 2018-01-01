Маліновський голом врятував свою команду від поразки в чемпіонаті Бельгії (відео)

«Генк» Руслана Маліновського на останніх хвилинах вирвав нічию з «Брюгге»

Український півзахисник Руслан Маліновський забив свій п'ятий м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії і допоміг «Генку» піти від поразки в матчі з лідером першості країни – «Брюгге». «Генк»Маліновського відмінно почав виїзну гру проти лідируючого в чемпіонаті «Брюгге». Гості відкрили



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Маліновський з партнерами. Фото: ФК Генк

«Генк» Руслана Маліновського на останніх хвилинах вирвав нічию з «Брюгге»

Український півзахисник Руслан Маліновський забив свій п'ятий м'яч у нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії і допоміг «Генку» піти від поразки в матчі з лідером першості країни – «Брюгге».

«Генк»Маліновського відмінно почав виїзну гру проти лідируючого в чемпіонаті «Брюгге». Гості відкрили рахунок на 12-й хвилині після удару Ніколаоса Кареліса. Однак вже через три хвилини «чорно-сині» відігралися - одинадцятиметровий чітко реалізував Ханс Ванаку.

У другому таймі господарі поля домінували на полі і на 64-й хвилині Ванаку вдруге розписався в воротах Генка. Однак, на 84-й хвилині матчу арбітр матчу призначив пенальті у ворота господарів, який спокійно реалізував Руслан Маліновський.

Після 27 турів «Брюгге» лідирує, набравши 60 очок. У найближчого переслідувача – 48. «Генк» з 38 очками на 6 позиції.

Чемпіонат Бельгії

27-ий тур

«Брюгге» – «Генк» – 2:2

Голи: Ванакен(15п., 64) – Кареліс(11), Маліновський(84п.)