Перший поєдинок виграла команда колишнього гравця «Динамо»

«Генк» українського футболіста Руслана Маліновського зберігає шанси на вихід у фінал Кубку Бельгії сезону-2017/18. Хоча, у першому півфінальному матчі проти «Кортрейка» «Генк» і зазнав мінімальної поразки. Проте рахунок 2:3 залишає непогані шанси цьому колективу у поєдинку у відповідь. Сам Руслан Маліновський



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Руслан Маліновський і Євген Макаренко

Перший поєдинок виграла команда колишнього гравця «Динамо»

«Генк» українського футболіста Руслана Маліновського зберігає шанси на вихід у фінал Кубку Бельгії сезону-2017/18.

Хоча, у першому півфінальному матчі проти «Кортрейка» «Генк» і зазнав мінімальної поразки.

Проте рахунок 2:3 залишає непогані шанси цьому колективу у поєдинку у відповідь.

Сам Руслан Маліновський провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив партнер по команді. Результативними діями він не відзначився.

Не відзначився результативними діями у цьому матчі і ще один український гравець – захисник «Кортрейка» Євген Макаренко. Він відіграв усю зустріч.

Після першого тайму рахунок був 2:2, а вирішальним став гол Руго на 87-й хвилині.

Кубок Бельгії з футболу

Півфінал

«Кортрейк» - «Генк» 3:2 (2:2)

Матч-відповідь відбудеться уже за тиждень, 6 лютого.