Маліновський проти Макаренка: у матчі Кубка Бельгії відбулося українське протистояння
- Сьогодні, 10:09
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Розсилка
Перший поєдинок виграла команда колишнього гравця «Динамо»
«Генк» українського футболіста Руслана Маліновського зберігає шанси на вихід у фінал Кубку Бельгії сезону-2017/18.
Хоча, у першому півфінальному матчі проти «Кортрейка» «Генк» і зазнав мінімальної поразки.
Проте рахунок 2:3 залишає непогані шанси цьому колективу у поєдинку у відповідь.
Сам Руслан Маліновський провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив партнер по команді. Результативними діями він не відзначився.
Не відзначився результативними діями у цьому матчі і ще один український гравець – захисник «Кортрейка» Євген Макаренко. Він відіграв усю зустріч.
Після першого тайму рахунок був 2:2, а вирішальним став гол Руго на 87-й хвилині.
Кубок Бельгії з футболу
Півфінал
«Кортрейк» - «Генк» 3:2 (2:2)
Матч-відповідь відбудеться уже за тиждень, 6 лютого.