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    Маліновський проти Макаренка: у матчі Кубка Бельгії відбулося українське протистояння

    Перший поєдинок виграла команда колишнього гравця «Динамо»
    «Генк» українського футболіста Руслана Маліновського зберігає шанси на вихід у фінал Кубку Бельгії сезону-2017/18. Хоча, у першому півфінальному матчі проти «Кортрейка» «Генк» і зазнав мінімальної поразки. Проте рахунок 2:3 залишає непогані шанси цьому колективу у поєдинку у відповідь. Сам Руслан Маліновський
    • Сьогодні, 10:09
    • Розсилка
    Руслан Маліновський і Євген Макаренко
    Руслан Маліновський і Євген Макаренко

    Перший поєдинок виграла команда колишнього гравця «Динамо»

    «Генк» українського футболіста Руслана Маліновського зберігає шанси на вихід у фінал Кубку Бельгії сезону-2017/18.

    Хоча, у першому півфінальному матчі проти «Кортрейка» «Генк» і зазнав мінімальної поразки.

    Проте рахунок 2:3 залишає непогані шанси цьому колективу у поєдинку у відповідь.

    Сам Руслан Маліновський провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив партнер по команді. Результативними діями він не відзначився.

    Не відзначився результативними діями у цьому матчі і ще один український гравець – захисник «Кортрейка» Євген Макаренко. Він відіграв усю зустріч.

    Після першого тайму рахунок був 2:2, а вирішальним став гол Руго на 87-й хвилині.

    Кубок Бельгії з футболу

    Півфінал

    «Кортрейк» - «Генк» 3:2 (2:2)

    Матч-відповідь відбудеться уже за тиждень, 6 лютого.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Руслан Маліновський
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