Маліновський знову забив за «Генк», Яремчук вилітає з Ліги Європи



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Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

Руслан вкотре відзначився точним дальнім ударом

Лише один із гравців збірної України, що виступають у Бельгії, пробився до групового раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Генк» Руслана Маліновського й у другому матчі плей-офф раунду Ліги Європи обіграв данський «Брондбю» – 4:2.

Український півзахисник провів на полі увесь поєдинок і забив свій шостий м'яч у сезоні.

А Роману Яремчуку та його «Генту» не вдалося подолати бар’єр кваліфікації у вигляді французького «Бордо».

Після нульової нічиєї у Бельгії, команда українця, який провів повну зустріч, поступилася на виїзді з рахунком 0:2.