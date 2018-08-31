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    Маліновський знову забив за «Генк», Яремчук вилітає з Ліги Європи

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    Руслан Маліновський. Фото ФК &laquo;Генк&raquo; - Маліновський знову забив за «Генк», Яремчук вилітає з Ліги Європи
    Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

    Руслан вкотре відзначився точним дальнім ударом

    Лише один із гравців збірної України, що виступають у Бельгії, пробився до групового раунду Ліги Європи.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Генк» Руслана Маліновського й у другому матчі плей-офф раунду Ліги Європи обіграв данський «Брондбю» – 4:2.

    Український півзахисник провів на полі увесь поєдинок і забив свій шостий м'яч у сезоні.

    А Роману Яремчуку та його «Генту» не вдалося подолати бар’єр кваліфікації у вигляді французького «Бордо».

    Після нульової нічиєї у Бельгії, команда українця, який провів повну зустріч, поступилася на виїзді з рахунком 0:2.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Руслан Маліновський
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