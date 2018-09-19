Манафов програє, а Ужиловський зіграє в чвертьфіналі на турнірі в Сібіу



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Владислав Манафов

Українські тенісисти на цьому тижні виступають на «челленджері» в Румунії.

Українець Владислав Манафов і Тимур Хабібулін з Казахстану зазнали поразки на старті змагань. Другі сіяні не змогли здолати опір іспанської пари Карлос Гомес-Еррера/Хав'єр Барранко-Косано: 2-6, 6-4, 4-10. Під час першого сету Манафов і Хабібулін програли п'ять геймів поспіль з рахунку 2-1. На вирішальному тайбрейку іспанці одразу ж вийшли вперед (4-1), а українцеві і казаху наздогнати суперників не вдалося.

Минулого тижня Манафов і Хабібулін стали фіналістами на «челленджері» в Стамбулі.

Володимир Ужиловський зіграє в чвертьфіналі в Сібіу проти перших ракеток турніру, німецької пари Кевін Кравіц/Андреас Мієс.

Напередодні українець в дуеті з поляком Гжегожем Панфілом здобув перемогу над польським тандемом Каміль Майхшак/Шимон Вальков: 7-6 (3), 6-4.

Джерело: btu.org.ua