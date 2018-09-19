  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Манафов програє, а Ужиловський зіграє в чвертьфіналі на турнірі в Сібіу

    • Розсилка
    Владислав Манафов - Манафов програє, а Ужиловський зіграє в чвертьфіналі на турнірі в Сібіу
    Владислав Манафов

    Українські тенісисти на цьому тижні виступають на «челленджері» в Румунії.

    Українець Владислав Манафов і Тимур Хабібулін з Казахстану зазнали поразки на старті змагань. Другі сіяні не змогли здолати опір іспанської пари Карлос Гомес-Еррера/Хав'єр Барранко-Косано: 2-6, 6-4, 4-10. Під час першого сету Манафов і Хабібулін програли п'ять геймів поспіль з рахунку 2-1. На вирішальному тайбрейку іспанці одразу ж вийшли вперед (4-1), а українцеві і казаху наздогнати суперників не вдалося.

    Минулого тижня Манафов і Хабібулін стали фіналістами на «челленджері» в Стамбулі.

    Володимир Ужиловський зіграє в чвертьфіналі в Сібіу проти перших ракеток турніру, німецької пари Кевін Кравіц/Андреас Мієс.

    Напередодні українець в дуеті з поляком Гжегожем Панфілом здобув перемогу над польським тандемом Каміль Майхшак/Шимон Вальков: 7-6 (3), 6-4.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ