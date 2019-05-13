Манафов впевнено пройшов в основну сітку турніру в Узбекистані



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Владислав Манафов

У першому колі Манафов зустрінеться з росіянином Тюрневим, який також пройшов кваліфікацію

Владислав Манафов здобув перемогу в кваліфікації «челленджера» в Самарканді.

На відбірковому етапі змагань в одиночній сітці українець обіграв володаря «wild card» Шаробіддіна Абзалова з Узбекистану: 6-2, 6-4.

У першому раунді основи Манафов зустрінеться з росіянином Євгеном Тюрневим, який також пройшов кваліфікацію.

Владислав Манафов виступить в Самараканде ще і в парній сітці разом з казахом Тимуром Хабібуліним. Тенісисти отримали третій номер посіву і почнуть боротьбу матчем проти дуету Олександр Журбін (Росія) / Еміль Руусувуорі (Фінляндія).

Джерело: btu.org.ua