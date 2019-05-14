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    Манафов зазнав прикрої поразки від росіянина на турнірі у Казахстані

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    Владислав Манафов - Манафов зазнав прикрої поразки від росіянина на турнірі у Казахстані
    Владислав Манафов

    Сьогодні Манафов ще повернеться на корти «Samarkand Challenger» для матчу в парному розряді.

    Владислав Манафов не зміг пробитися до другого кола «челленджера», який проходить у Казахстані.  Український тенісист у трьох сетах зазнав поразки від представника Росії Євгена Тюрнева.

    Тенісисти боролися за путівку до другого кола 1 годину і 21 хвилину.

    У вирішальному сеті Манафов втратив два гейми на своїй подачі і не скористався одним брейкпоінтом. За весь матч українець оформив три брейка, а його суперник - чотири.

    Сьогодні Манафов ще повернеться на корти «Samarkand Challenger» для матчу в парному розряді.

    Нагадаємо, Владислав Манафов виступить разом з казахом Тимуром Хабібуліним. Тенісисти отримали третій номер посіву і почнуть боротьбу матчем проти дуету Олександр Журбін (Росія) / Еміль Руусувуорі (Фінляндія).

    Samarkand Challenger

    Перше коло

    Владислав Манафов (Україна, Q) - Євген Тюрнев (Росія, Q) 6-1, 3-6, 2-6


    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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