Манафов зазнав прикрої поразки від росіянина на турнірі у Казахстані



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Владислав Манафов

Сьогодні Манафов ще повернеться на корти «Samarkand Challenger» для матчу в парному розряді.

Владислав Манафов не зміг пробитися до другого кола «челленджера», який проходить у Казахстані. Український тенісист у трьох сетах зазнав поразки від представника Росії Євгена Тюрнева.

Тенісисти боролися за путівку до другого кола 1 годину і 21 хвилину.

У вирішальному сеті Манафов втратив два гейми на своїй подачі і не скористався одним брейкпоінтом. За весь матч українець оформив три брейка, а його суперник - чотири.

Сьогодні Манафов ще повернеться на корти «Samarkand Challenger» для матчу в парному розряді.

Нагадаємо, Владислав Манафов виступить разом з казахом Тимуром Хабібуліним. Тенісисти отримали третій номер посіву і почнуть боротьбу матчем проти дуету Олександр Журбін (Росія) / Еміль Руусувуорі (Фінляндія).

Samarkand Challenger

Перше коло

Владислав Манафов (Україна, Q) - Євген Тюрнев (Росія, Q) 6-1, 3-6, 2-6





Джерело: btu.org.ua