Манджукич завершив кар'єру в збірній Хорватії
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Маріо Манджукич
Він є другим в історії хорватської збірної бомбардиром
Нападник туринського «Ювентуса» вирішив завершити свої виступи за збірну Хорватії.
Про це повідомляє Хорватський футбольний союз.
«Ніхто не ідеальний. Я втрачав моменти, втрачав м'ячі, але завжди віддавав себе на полі повністю. Спасибі уболівальникам, які були поруч зі мною і з командою», - повідомив футболіст.
32-річний форвард став у складі своєї національної команди срібним призером Чемпіонату світу-2018 року.
Також Манджукич є другим в історії хорватської збірної бомбардиром, забивши 33 голи.
Найкращим снайпером збірної з 45 м'ячами залишається Давор Шукер.
Нагадаємо, що Манджукич став автором першого автогола в фіналі Чемпіонату світу.
Джерело: xsport.ua