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    Манджукич завершив кар'єру в збірній Хорватії

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    Маріо Манджукич - Манджукич завершив кар'єру в збірній Хорватії
    Маріо Манджукич

    Він є другим в історії хорватської збірної бомбардиром

    Нападник туринського «Ювентуса» вирішив завершити свої виступи за збірну Хорватії.

    Про це повідомляє Хорватський футбольний союз.

    «Ніхто не ідеальний. Я втрачав моменти, втрачав м'ячі, але завжди віддавав себе на полі повністю. Спасибі уболівальникам, які були поруч зі мною і з командою», - повідомив футболіст.

    32-річний форвард став у складі своєї національної команди срібним призером Чемпіонату світу-2018 року.

    Також Манджукич є другим в історії хорватської збірної бомбардиром, забивши 33 голи.

    Найкращим снайпером збірної з 45 м'ячами залишається Давор Шукер.

    Нагадаємо, що Манджукич став автором першого автогола в фіналі Чемпіонату світу.

    Джерело: xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2018
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