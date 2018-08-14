Манджукич завершив кар'єру в збірній Хорватії



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Маріо Манджукич

Він є другим в історії хорватської збірної бомбардиром

Нападник туринського «Ювентуса» вирішив завершити свої виступи за збірну Хорватії.

Про це повідомляє Хорватський футбольний союз.

«Ніхто не ідеальний. Я втрачав моменти, втрачав м'ячі, але завжди віддавав себе на полі повністю. Спасибі уболівальникам, які були поруч зі мною і з командою», - повідомив футболіст.

32-річний форвард став у складі своєї національної команди срібним призером Чемпіонату світу-2018 року.

Також Манджукич є другим в історії хорватської збірної бомбардиром, забивши 33 голи.

Найкращим снайпером збірної з 45 м'ячами залишається Давор Шукер.

Нагадаємо, що Манджукич став автором першого автогола в фіналі Чемпіонату світу.

Джерело: xsport.ua