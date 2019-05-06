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    Марченко нарешті здобув свою першу перемогу в цьому році

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    Ілля Марченко - Марченко нарешті здобув свою першу перемогу в цьому році
    Ілля Марченко

    У другому колі в Шимкенті Ілля Марченко зустрінеться з шостим сіяним Володимиром Ігнатіком

    Український тенісист Ілля Марченко на турнірі у Казахстані за 1 годину і 25 хвилин обіграв 18-річного власника «wild card» (Ташбулатов знаходиться за межами першої тисячі в рейтингу ITF World Tennis). Для Марченко це другий турнір в цьому році і другий матч в сезоні. Відновившись після травм Ілля повернувся на корти на «челленджері» в Тайбеї на початку квітня, де програв стартовий поєдинок.

    У другому колі в Шимкенті Ілля Марченко зустрінеться з шостим сіяним Володимиром Ігнатіком (ATP 243) з Білорусі. Для суперників це буде перший очний матч.

    До основної сітки «челленджера» сьогодні пройшов Владислав Манафов: українець переміг казаха Сагадат Аяпа з рахунком 6-3, 6-3. У парній сітці Манафов і Тимур Хабібулін з Казахстану посіяні під другим номером.

    Перше коло
    Ілля Марченко (Україна) - Достанбек Ташбулатов (Казахстан, WC) 6-2, 6-3

    Джерело: btu.org.ua

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