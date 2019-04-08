Марченко зазнав поразки в своєму першому матчі в сезоні



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Ілля Марченко

В останній раз 31-річний українець виходив на корт під час офіційних змагань ще в листопаді 2018 року

Ілля Марченко програв на старті «челленджера» на Тайвані. Суперники провели на корті більше двох годин. По ходу вирішального сету Марченко поступався 2-5, один брейк відіграв, а далі не скористався двома шансами на брейк, щоб зрівняти рахунок. Ванг (АТР 321) реалізував свій другий матчбол і пройшов до наступного кола.

В останній раз 31-річний українець виступав на змаганнях ще в листопаді 2018 року, а через травми не зміг зіграти в перші місяці нового сезону.

TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER

Перше коло

Ілля Марченко (Україна) - Так-Кхун Ванг (Тайвань) 6-4, 3-6, 4-6

Джерело: btu.org.ua