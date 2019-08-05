Марез не зіграв з «Ліверпулем» через побоювання, що він вживав допінг у лавах збірної



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Ріяд Марез

«Ми не знали, які таблетки він вживав, тому допінг-тест для нього після матчу за Суперкубок був би ризикованим», - цитує Гвардіолу Independent.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола розповів, чому не включив півзахисника команди Ріяда Мареза до складу на матч за Суперкубок Англії проти «Ліверпуля».

Фахівець відзначив, що тренерський штаб «городян» був не впевнений в медичних препаратах, які отримував Марез під час матчів за збірну Алжиру на Кубку африканських націй.

«Ріяд подзвонив мені після перемоги на Кубку африканських націй з Алжиром і сказав, що хоче повернутися в протягом 10 днів і зіграти з «Ліверпулем». Я відповів, що здорово. Але ми не знали, які таблетки він вживав, тому допінг-тест для нього після матчу за Суперкубок був би ризикованим. Тому він не зіграв. Сподіваюся, до наступної гри проти «Вест Хема» все вже буде в порядку», - цитує Гвардіолу Independent.