«Маріуполь» припинив співпрацю з досвідченим півзахисником
- Сьогодні, 08:07
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Денис Кожанов. Фото: ФК Маріуполь
Футболіст захищав кольори приазовців з 2016-го року
«Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Причиною розірвання контракту стали сімейні обставини, які склалися у гравця.
Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року.
У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити два голи і віддати чотири ассисти.
Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.