«Маріуполь» припинив співпрацю з досвідченим півзахисником

Футболіст захищав кольори приазовців з 2016-го року

«Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Причиною розірвання контракту стали сімейні обставини, які склалися у гравця. Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року. У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких