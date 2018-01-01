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    «Маріуполь» припинив співпрацю з досвідченим півзахисником

    Футболіст захищав кольори приазовців з 2016-го року
    «Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Причиною розірвання контракту стали сімейні обставини, які склалися у гравця. Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року. У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких
    • Сьогодні, 08:07
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    Денис Кожанов. Фото: ФК Маріуполь
    Денис Кожанов. Фото: ФК Маріуполь

    Футболіст захищав кольори приазовців з 2016-го року

    «Маріуполь» припинив співпрацю з 30-річним півзахисником Денисом Кожановим.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Причиною розірвання контракту стали сімейні обставини, які склалися у гравця.

    Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року.

    У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити два голи і віддати чотири ассисти.

    Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.

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