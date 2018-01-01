«Маріуполь» спробує підписати захисника збірної Македонії

У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара»

«Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». 23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника. У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара». Також в активі Демірі два товариські