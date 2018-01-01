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    «Маріуполь» спробує підписати захисника збірної Македонії

    У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара»
    «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі. Про це повідомляє телеканал «Футбол 1». 23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника. У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара». Також в активі Демірі два товариські
    • Сьогодні, 12:11
    • Розсилка
    Бесір Демірі
    Бесір Демірі

    У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара»

    «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.

    Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».

    23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника.

    У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара».

    Також в активі Демірі два товариські матчі в складі збірної Македонії.

    Джерело: Террикон

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