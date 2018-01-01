«Маріуполь» спробує підписати захисника збірної Македонії
- Сьогодні, 12:11
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Бесір Демірі
У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара»
«Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.
Про це повідомляє телеканал «Футбол 1».
23-річний македонець здатний закрити проблемну позицію лівого захисника.
У поточному сезоні македонський захисник провів 18 матчів у складі «Вардара».
Також в активі Демірі два товариські матчі в складі збірної Македонії.
Джерело: Террикон