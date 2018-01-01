Марта Костюк проходить в основну сітку Australian Open і стає наймолодшою учасницею турніру

Дана перемога стала для Марти другою в кар'єрі, яку вона здобула над представницею топ-150

Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру в Мельбурні, обігравши в фіналі кваліфікації 126 ракетку світу чешку Барбора Крейчікову. Рахунок зустрічі: 6:3, 5:7, 6:0. На початку зустрічі тенісистки двічі обмінялися брейками, після чого українці вдалося виграти два гейми на своїй подачі і один



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Дана перемога стала для Марти другою в кар'єрі, яку вона здобула над представницею топ-150

Чинна чемпіонка юніорського Australian Open 15-річна Марта Костюк пробилася в основну сітку турніру в Мельбурні, обігравши в фіналі кваліфікації 126 ракетку світу чешку Барбора Крейчікову. Рахунок зустрічі: 6:3, 5:7, 6:0.

На початку зустрічі тенісистки двічі обмінялися брейками, після чого українці вдалося виграти два гейми на своїй подачі і один на подачі суперниці і вийти вперед 5:2. Чешка вперше за сет взяла свій гейм, але завдяки двом ейсам в наступному геймі Костюк заробила перші два сетболи, але завершити партію змогла тільки з третьої спроби.

На старті другого сету Крейчікова заволоділа ініціативою, взявши два гейми поспіль. Марта зробила зворотний брейк і зрівняла рахунок, але чешка знову впевнено взяла свою подачу: 3-2. Потім тенісистки провели тривалий гейм, в якому десять разів був рахунок рівним, але киянка змогла відіграти вісім брейк-поінтів суперниці і знову зрівняти рахунок.

Завдяки помилкам Костюк, Крейчікова виграла два гейми поспіль, але так і не змогла подати на сет. Українка не програла жодного розіграшу в наступних двох геймах, але після вдало проведеної подачі у виконанні чешки їй не вдалося перевести гру на тай-брейк.

У перерві між сетами Барбора взяла медичний тайм-аут, поскаржившись на проблеми в області спини або живота, що не давало їй можливості вдало грати на своїй подачі. Костюк тричі брейканула свою суперницю і впевнено провела гейми на власній подачі, завершивши матч з другого матчболу.

Дана перемога стала для Марти другою в кар'єрі, яку вона здобула над представницею топ-150. У першому раунді кваліфікації Костюк виявилася сильнішою австралійки Аріни Родінової. Киянка першою з тенісисток 2002 року народження зіграє в основній сітці турніру Великого Шолома.

Зазначимо, що за останні 18 років українка стала всього четвертою тенісисткою, яка є чинною чемпіонкою юніорського Australian Open, якій вдалося на наступний рік зіграти в основній сітці дорослого турніру.

У 2000 році wild card отримала француженка Вірджіні Раззано, шість років потому Вікторія Азаренко за рейтингом потрапила в кваліфікацію і успішно її пройшла, а в 2014 році хорватка Ана Конюх отримала від організаторів wild card в кваліфікацію і перемогла у всіх трьох раундах.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Автралія

Призовий фонд - $22,624,000

Кваліфікація

Марта Костюк (Україна, WC) - Барбора Крейчікова (Чехія, 13) 6:3, 5:7, 6:0