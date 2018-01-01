Марта Костюк стала переможницею перстижного 60-тисячника в Австралії

Українка виграла другий професійний титул в кар'єрі

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла на тенісному турнірі серії ITF, що проходить в Бьорні, Австралія. У шостому геймі стартового сету Костюк зробила перший брейк у матчі, потім впевнено захистила свою подачу й повела 5:2. Після цього швейцарка під нуль взяла наступні два гейми, але Марта не дала суперниці зрівняти рахунок, знову взявши



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Українка виграла другий професійний титул в кар'єрі

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла на тенісному турнірі серії ITF, що проходить в Бьорні, Австралія.

У шостому геймі стартового сету Костюк зробила перший брейк у матчі, потім впевнено захистила свою подачу й повела 5:2. Після цього швейцарка під нуль взяла наступні два гейми, але Марта не дала суперниці зрівняти рахунок, знову взявши подачу Голубич.

На початку другої партії Костюк вийшла вперед 2:0, але потім Голубич виграла три гейми поспіль. Марта зробила зворотний брейк і з труднощами взяла свою подачу, знову повівши в рахунку. У восьмому геймі українці вчетверте вдалося «брейканути» Вікторію, після чого з другого матчбола завершити зустріч.

Титул в Берні став для Костюк другим на професійному рівні і найбільшим у її кар'єрі. Минулого киянка стала наймолодшою нашою тенісисткою, якій коли-небудь вдавалося перемагти на турнірі ITF, вигравши титул на 25-тисячнику в угорському Дунакесі.

Статистика матчу:

Перемога на турнірі в Австралії дозволить 15-річній українці наступного понеділка знову встановити особистий рекорд в світовому рейтингу, ставши наймолодшою тенісисткою в Топ-200. Завдяки цьому Марта зможе вже напряму потрапити до кваліфікації турнірів Великого Шолома.

Також наступного тижня Костюк вперше зіграє у складі збірної України в Кубку Федерації. Марта стане першим номером нашої команди у протистоянні зі збірною Австралії.

Caterpillar Burnie International - ITF Womens Circuit

Жіночий тенісний турнір в Бьорні, Австралія

Фінал

Марта Костюк (Україна, JE) - Вікторія Голубич (Швейцарія, 1) - 6:4, 6:3

Джерело: btu.org.ua