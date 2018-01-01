Марта Костюк стартує в основній сітці на турнірі ITF у Бернлі
- Сьогодні, 16:12
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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua
Українка вдруге зіграє в основній сітці турніру ITF з призовим фондом $60,000
15-річна українська тенісистка Марта Костюк стартує в основній сітці турніру ITF з призовим фондом 60 000 доларів Caterpillar Burnie International в Берні, Австралія.
У стартовому матчі турніру 15-річна українка, яка займає 521-е місце в рейтингу, зустрінеться з п'ятої сіяної росіянкою Іриною Хромачовою (188).
Зазначимо, що Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру ITF з призовим фондом $60,000. У минулому році киянка отримала wild card на 60-тисячнику в Угорщині, але програла в першому колі сербці Івані Йоровіч.
Також нагадаємо, що в кваліфікації турніру беруть участь Марина Чернишова та Маріанна Закарлюк.