Марта Костюк стартує в основній сітці на турнірі ITF у Бернлі

Українка вдруге зіграє в основній сітці турніру ITF з призовим фондом $60,000

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стартує в основній сітці турніру ITF з призовим фондом 60 000 доларів Caterpillar Burnie International в Берні, Австралія. У стартовому матчі турніру 15-річна українка, яка займає 521-е місце в рейтингу, зустрінеться з п'ятої сіяної росіянкою Іриною Хромачовою (188). Зазначимо, що Костюк вдруге зіграє в



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Марта Костюк. Фото: btu.org.ua

Українка вдруге зіграє в основній сітці турніру ITF з призовим фондом $60,000

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стартує в основній сітці турніру ITF з призовим фондом 60 000 доларів Caterpillar Burnie International в Берні, Австралія.

У стартовому матчі турніру 15-річна українка, яка займає 521-е місце в рейтингу, зустрінеться з п'ятої сіяної росіянкою Іриною Хромачовою (188).

Зазначимо, що Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру ITF з призовим фондом $60,000. У минулому році киянка отримала wild card на 60-тисячнику в Угорщині, але програла в першому колі сербці Івані Йоровіч.

Також нагадаємо, що в кваліфікації турніру беруть участь Марина Чернишова та Маріанна Закарлюк.