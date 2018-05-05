Мартиросян: Я буду кошмаром і зруйную всі плани Головкіна на бій

З точки зору Мартиросяна, він в зручному положенні

Геннадій Головкін 5 травня зустрінеться з Ванесом Мартиросяном - суперником якого не розцінюють серйозно, і сприймають тільки як боксера з яким Геннадій вирішив зберегти за собою можливість провести поєдинок на важливе мексиканське свято «5 травня». Багато оглядачів вже дивляться за спину Мартиросяну і замислюються про наступні бої



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Геннадій Головкін і Ванес Мартиросян

З точки зору Мартиросяна, він в зручному положенні

Геннадій Головкін 5 травня зустрінеться з Ванесом Мартиросяном - суперником якого не розцінюють серйозно, і сприймають тільки як боксера з яким Геннадій вирішив зберегти за собою можливість провести поєдинок на важливе мексиканське свято «5 травня».

Багато оглядачів вже дивляться за спину Мартиросяну і замислюються про наступні бої Головкіна. Передбачається що він зустрінеться восени з Саулом Альваресом, або з кимось із обов'язкових претендентів на свої титули: Сергієм Дерев'янченком, Джермаллом Чарлі або Денієлем Джейкобсом. Але у Мартиросяна інші думки на цей рахунок.

«Я буду кошмаром, покажу, що я кошмар і руйную всі плани. Якими б не були його плани, вони будуть зруйновані», - сказав Мартиросян, після зважування в готелі.

З точки зору Мартиросяна, він e зручному положенні. Адже весь тиск зосереджений саме на Головкіну. Він є фаворитом на думку деяких оглядачів зі значним коефіцієнтом 30 до 1. Мартиросян же знаходиться в безпрограшному стані.