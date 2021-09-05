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    Матч Бразилії і Аргентини перервали: Мессі з партнерами залишив поле

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    Бразильська поліція вирішила затримати гравців - Матч Бразилії і Аргентини перервали: Мессі з партнерами залишив поле
    Бразильська поліція вирішила затримати гравців
    Фото з відкритих джерел

    Біля лавки запасних спалахнув великий конфлікт за участю поліції

    5 вересня у Сан-Паулу у матчі кваліфікації ЧС-2022 грають збірні Бразилії та Аргентини.

    Вже на 5-й хвилині поєдинок був перерваний. Біля лавки запасних спалахнув великий конфлікт. Про це пише sport.ua.

    Ліонель Мессі і його партнери по аргентинської команди залишили поле.

    Річ в тому, що бразильська поліція вирішила затримати чотирьох аргентинських гравців, які в'їхали в країну з порушенням карантинних норм.

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    Серед четвірки аргентинців: Ромеро, Ло Чельсо, Буендіа і Еміліано Мартінес.

    Органи охорони здоров'я Бразилії хочуть їх депортувати з країни. Всі, хто прибувають до Бразилії з Великобританії, повинні пройти 14-денний карантин. За наявною інформацією, футболісти збрехали співробітникам імміграційної служби, повідомивши, що не відвідували Великобританію останнім часом.

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    Теги: Ліонель Мессі поліція карантин
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    Матч Бразилії і Аргентини перервали: Мессі з партнерами залишив поле