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    Збірна Бразилії виграла футбольний турнір Олімпіади

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    Дані Алвес виграв 38-й трофей у кар'єрі - Збірна Бразилії виграла футбольний турнір Олімпіади
    Дані Алвес виграв 38-й трофей у кар'єрі
    Фото з відкритих джерел

    П‘ятиразові чемпіони світу здолали у фіналі іспанців

    Збірна Бразилії з футболу вдруге в історії і вдруге поспіль виграла золоті нагороди Олімпійських ігор. У фіналі селесао зустрічалися з Іспанією і забила переможний гол у додатковий час.

    Команду вів за собою легендарний захисник «Барселони», «Ювентуса» й ПСЖ Дані Алвес. В першому таймі бразильці не реалізували пенальті, але перед перервою Матеус Кунья зумів вивести жовто-зелених уперед.

    Іспанці змогли відігралися зусиллями Мікеля Оярсабаля. В додатковий час суперники грали обережніше і нагод для взяття воріт було небагато. Втім, бразильці зуміли знайти прогалину в захисті суперників і Малком встановив остаточний рахунок – 2:1.

    Додамо, що Дані Алвес здобув 38-й трофей у кар’єрі. У його колекції якраз і не вистачало перемоги на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада
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    Збірна Бразилії виграла футбольний турнір Олімпіади