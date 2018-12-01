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    Матч «Десна» - «Зоря» під загрозою зриву через несприятливі погодні умови

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    Фото взяте з сайту&nbsp;sport.unian.ua - Матч «Десна» - «Зоря» під загрозою зриву через несприятливі погодні умови
    Фото взяте з сайту sport.unian.ua

    Рясний снігопад, що вночі накрив столицю країни, може стати причиною перенесення гри

    Початок матчу 17-го туру Прем'єр-ліги між «Десною» і «Зорею» перенесли на одну годину. Як повідомляє офіційний Twitter луганчан, якщо до 15.00 співробітники «Оболонь-Арени» так і не зможуть ліквідувати наслідки снігової стихії, то гра не відбудеться.

    Відзначимо, що столицю України, яка сьогодні повинна прийняти поєдинок «Десна» - «Зоря» ( «Оболонь-Арена») і матч «Арсенал-Київ» - «Карпати» (стадіон «Динамо» ім. Лобановського), накрив рясний снігопад.

    Нагадаємо, чернігівська «Десна» змушена проводити домашню гру поза рідними стінами через проблеми з підігрівом на стадіоні імені Гагаріна.

    Джерело: terrikon.com

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