Матч Ліги Європи «Астана» - «Динамо» обслуговуватимуть арбітри з Хорватії
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Головним рефері буде Іван Бебек
Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив призначення арбітрів на матчі 5-го туру групового турніру Ліги Європи.
На поєдинку між «Астаною» та київським «Динамо» працюватиме суддівська бригада з Хорватії на чолі з Іваном Бебеком, інформує офіційний сайт київського клубу.
41-річний рефері з Рієки працює на міжнародних іграх з 2003 року, має у своєму активі матчі групової стадії та плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, також судив кваліфікаційні поєдинки до чемпіонатів світу та Європи.
Одного разу за цей час перетинався й із «Динамо» – в 1/16 фіналу Ліги Європи-2012/13 Бебек зафіксував виїзну поразку нашої команди від «Бордо» (0:1).
Асистенти арбітра – Томіслав Петрович, Міро Гргич.
Додаткові асистенти арбітра – Маріо Зебец, Горан Габріло.
Четвертий арбітр – Горан Патакі.
Делегат УЄФА – Артур Азарян (Вірменія).
Спостерігач арбітражу – Асім Худієв (Азербайджан).
Додамо, що матч «Астана» – «Динамо» пройде у четвер, 29 листопада, в Астані на стадіоні «Астана Арена», початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).