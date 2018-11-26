Матч Ліги Європи «Астана» - «Динамо» обслуговуватимуть арбітри з Хорватії



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Іван Бебек

Головним рефері буде Іван Бебек

Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив призначення арбітрів на матчі 5-го туру групового турніру Ліги Європи.

На поєдинку між «Астаною» та київським «Динамо» працюватиме суддівська бригада з Хорватії на чолі з Іваном Бебеком, інформує офіційний сайт київського клубу.

41-річний рефері з Рієки працює на міжнародних іграх з 2003 року, має у своєму активі матчі групової стадії та плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, також судив кваліфікаційні поєдинки до чемпіонатів світу та Європи.

Одного разу за цей час перетинався й із «Динамо» – в 1/16 фіналу Ліги Європи-2012/13 Бебек зафіксував виїзну поразку нашої команди від «Бордо» (0:1).

Асистенти арбітра – Томіслав Петрович, Міро Гргич.

Додаткові асистенти арбітра – Маріо Зебец, Горан Габріло.

Четвертий арбітр – Горан Патакі.

Делегат УЄФА – Артур Азарян (Вірменія).

Спостерігач арбітражу – Асім Худієв (Азербайджан).

Додамо, що матч «Астана» – «Динамо» пройде у четвер, 29 листопада, в Астані на стадіоні «Астана Арена», початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).