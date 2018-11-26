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    Матч Ліги Європи «Астана» - «Динамо» обслуговуватимуть арбітри з Хорватії

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    Іван Бебек - Матч Ліги Європи «Астана» - «Динамо» обслуговуватимуть арбітри з Хорватії
    Іван Бебек

    Головним рефері буде Іван Бебек

    Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив призначення арбітрів на матчі 5-го туру групового турніру Ліги Європи.

    На поєдинку між «Астаною» та київським «Динамо» працюватиме суддівська бригада з Хорватії на чолі з Іваном Бебеком, інформує офіційний сайт київського клубу.

    41-річний рефері з Рієки працює на міжнародних іграх з 2003 року, має у своєму активі матчі групової стадії та плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи, також судив кваліфікаційні поєдинки до чемпіонатів світу та Європи.

    Одного разу за цей час перетинався й із «Динамо» – в 1/16 фіналу Ліги Європи-2012/13 Бебек зафіксував виїзну поразку нашої команди від «Бордо» (0:1).

    Асистенти арбітра – Томіслав Петрович, Міро Гргич.

    Додаткові асистенти арбітра – Маріо Зебец, Горан Габріло.

    Четвертий арбітр – Горан Патакі.

    Делегат УЄФА – Артур Азарян (Вірменія).

    Спостерігач арбітражу – Асім Худієв (Азербайджан).

    Додамо, що матч «Астана» – «Динамо» пройде у четвер, 29 листопада, в Астані на стадіоні «Астана Арена», початок – о 17:50 за київським часом (21:50 за місцевим).

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